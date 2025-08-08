Nyár 25 – A filmgyártás titkai a Duna magazinműsorában

A történelmi, valamint az animációs filmek forgatásának titkai, a jelmeztervezés fortélyai, a szinkronmunka kulisszái – mindaz, amit a néző nem láthat augusztus 9-én délelőtt a Duna nyári magazinműsorának tematikus adásában.

Egy film elkészítéséhez, egy produkció megszületéséhez rengeteg ember munkája szükséges. A révfülöpi mólóról jelentkező Nyár 25 című magazinműsor szombati tematikus adása bemutat néhány szakmát, munkafolyamatot, amelyek részét képezik annak az egésznek, amelyet végül a néző láthat.

Rátonyi Kriszta és Fodor Imre műsorvezetők vendége lesz Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum igazgatója, aki népszerű magyar filmjeink balatoni jeleneteihez köthető anekdotákkal várja a nézőket. Megismerhetik az animációs filmkészítés munkálatait Glaser Kati animációs filmrendező segítségével, és az ország egyik legismertebb szinkronhangja, Szabó Máté fedi fel munkája műhelytitkait. Zelenka Nóra, a Tündérkert és a Majdnem menyasszony jelmeztervezője szakmája fortélyait tárja a nézőke elé, akik betekintést nyerhetek a történelmi filmek készítésének kulisszáiba is: a sümegi Történelmi Lovasjátékok előadását láthatják, amelynek köszönhetően a révfülöpi mólón elevenedik meg a középkor hangulata. A néptánc, a hagyomány, a zene és a kép kapcsolódik össze a filmvásznon a készülő Magyar menyegző című táncfilmben. Az alkotás kapcsán lesz a Nyár 25 vendége Káel Csaba, rendező és Lajos Tamás producer, vezető operatőr.

További kulisszatitkokat ismerhetnek meg az etyeki Korda Filmstúdióban, a műsor zenei aláfestésről pedig a Hot Jazz Band gondoskodik. Az együttes közreműködött például a Rokonokban, amelyet Szabó István rendezett, Vitézy László Házasságtörés című tévéfilmjében pedig már képernyőre is került a zenekar.

Nyár 25 – a filmkészítés kulisszatitka szombaton 10-től délig a Dunán.

Kiemelt kép: Nyár 25/Mészáros András