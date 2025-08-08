Elhunyt Varga Zoltán színművész

64 éves korában elhunyt Varga Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész, aki korábban az Eszmélet című tévésorozatban József Attilát alakította – tudatta a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház pénteken a honlapján.

A teátrum „mély fájdalommal” tudatta, hogy hosszú betegség után, 64 évesen elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. A tájékoztatás szerint Varga Zoltán Mohácson született 1960. október 21-én, tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte.

Emlékezetes alakításokkal gazdagította több színház életét: megfordult a budapesti Katona József Színházban, a Művész Színházban, a Centrál Színházban, a Budapesti Kamaraszínházban, a tatabányai Jászai Mari Színházban és a Miskolci Nemzeti Színházban. A kecskeméti nézők több évadban is találkozhattak vele: láthatták az 1×3 néha 4, a Terror, a Pókháló, a Kőszívű, valamint az Utazás a szempillám mögött című előadásokban.

A színházon kívül is „termékeny” volt: filmszerepei közül emlékezetes a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) tévéfilmsorozatban alakított József Attilája.

Munkásságát a szakma és a közönség egyaránt elismerte: többek között Színikritikusok díja (1987, 1999), Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díja (1987, 1999), Jászai Mari-díj (1995), Vastaps-díj (1998), Hekuba-díj (1999), PUKK-díj (2000), Brighella-díj (2007) is a neve mellett áll.

Rendezőként és képzőművészként ugyancsak kipróbálta magát.

Kiemelt kép: Varga Zoltán (1960-2025) (Forrás: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Facebook-oldala)