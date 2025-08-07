Mintegy 20 millió forintért kelt el Tolkien kultikus regényének ritka első kiadása

Összesen 43 ezer fontért, vagyis mintegy 20 millió forintért kelt el egy nagy-britanniai árverésen J.R.R. Tolkien A hobbit című regényének egyik ritka, első kiadása.

Az MTI híradása szerint a világ több pontjáról is licitáltak a szerda este zárult online árverésen, aminek köszönhetően az Auctioneum aukciósház előzetes becslésének mintegy négyszereséért kelt el a kötet. A licitet végül egy brit gyűjtő nyerte meg. Caitlin Riley, az aukciósház könyszakértője a történtek után úgy fogalmazott: „Ez egy csodálatos eredmény egy nagyon különleges könyvnek.”

A most kalapács alá került könyv egyike annak a mindössze 1500 példánynak, amelyet 1937-ben nyomtattak. Ezek közül mára legfeljebb pár száz példány maradhatott fenn, így a kortárs irodalom lekeresettebb könyvei közé tartoznak. J.R.R. Tolkien művét az Auctioneum munkatársai fedezték fel egy bristoli hagyatéki felszámolás során. Mint Caitlin Riley felidézte, nem hitt a szemének, amikor a zöld szövetbe burkolt, Tolkien fekete-fehér saját rajzaival illusztrált kötetet lapozgatni kezdte.

J.R.R. Tolkien A hobbitot az Oxfordi Egyetemen professzorként töltött évei alatt írta meg. A most fellelt példány Hubert Priestley botanikus családi könyvtárából származott, aki maga is kapcsolatban állt az Oxfordi Egyetemmel. „Valószínű, hogy ők ketten ismerték egymást” – mutatott rá az aukciósház, megjegyezve, hogy mindketten leveleztek C.S. Lewis íróval, aki szintén oktatott Oxfordban.

2015-ben 75 millió forintnak megfelelő összegért kelt el a londoni Sotheby’s árverésén A hobbit egyik első kiadása, amelynek különlegességét az adta, hogy a Tolkien által kitalált tünde nyelven írták hozzá az ajánlást. A hobbit A Gyűrűk Ura előzménytörténete, világszerte több mint 100 millió példányban kelt el. Filmváltozatának három epizódja lett, amelyek 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben jelentek meg, Peter Jackson, a Gyűrűk ura-trilógiát is jegyző Oscar-díjas rendező jóvoltából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)