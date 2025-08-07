Kicsit szomorkás a hangulatom máma – a dal, amely svéd és finn nyelven is sláger lett

Nádas Gábor munkásságát idézi fel következő tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. Augusztus 9-én és 10-én archív interjúrészletekben mesél a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású zeneszerzője pályafutása sikereiről, hozzájuk kapcsolódó történekről. Miközben legismertebb dalai hangzanak el a magyar zene rádiójában, az is kiderül, hogyan lett sláger távoli országokban a címben idézett szerzemény.

„Zeneszerzői munkámat kedvtelésből kezdtem” – vallja be Nádas Gábor a Magyar Rádió archívumának köszönhetően megőrzött interjúban, amelynek több részlete is elhangzik a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén. Miközben legismertebb dalai szólnak – a többi között – a Szeretni kell, az Engem nem lehet elfelejteni, a Köszönöm, hogy imádott, vagy a Kicsit szomorkás a hangulatom máma – archív felvételekről mesél dalainak keletkezéséről, előadóikról, gyakran a véletlennek köszönhető sikerükről, az olaszos Modugno-stílus beépítéséről a repertoárjába, évtizedes vendéglátós zenei múltjáról és a zeneszerzés öröméről.

Megtudhatják, miként adtak ihletet számára a szerelem, és a közönség mellett hazánk csodálatos helyszínei, kiderül, mi köze volt Szenes Iván kisebb műtétjének egy sláger megszületéséhez, és azt is, hogy a címben már említett Kicsit szomorkás a hangulatom máma című dal, hogyan lett svéd és finn nyelven is ismert és kedvelt.

Nádas Gábor hazánk könnyűzenei életének kiemelkedő alakja, zeneszerzőként a 20. század második felének egyik legsikeresebb dalszerzője volt. Olyan legendás előadóknak írt dalokat, mint Kovács Kati, Koós János vagy Harangozó Teri. Munkássága a magyar slágerkultúra egyik meghatározó öröksége, hatása ma is érezhető, hiszen dalait eredeti vagy feldolgozott formában napjainkban is játsszák a rádiók. Fia, Nádas György Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs színész, humorista, a Dankó Rádió műsorvezetője – ő is „dalra fakad hétvégén édesapjával” a magyar zene rádiójában.

Nádas Gábor kedvencei – tematikus hétvége augusztus 9-én és 10-én a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép forrása: MTI/Vitályos József