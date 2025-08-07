A P. Mobil, a Depresszió és az Ossian is fellép a RockBalaton Fesztiválon a fonyódi vízparton

Pénteken kezdődik a háromnapos RockBalaton Fesztivál, amelyet idén új helyszínen, közvetlenül a vízparton, a fonyódi Bélatelepen rendeznek meg.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rendezvény idén az alsóbélatelepi Napsugár Campingbe költözött. A látogatók sátorozhatnak, fürödhetnek, és közben élvezhetik magyar rockzenekarok koncertjeit – írták.

A pénteki nyitónapon a Leander Kills, a P. Mobil és a Depresszió ad koncertet, szombaton az Ossian és a Totális Metál áll színpadra, vasárnap este pedig a Pokolgép és a Kárpátia zárja a fesztivált.

Az idei RockBalatonon egy Duchenne-szindrómás kisfiú gyógykezelésére gyűjtenek adományokat, pénteken 13 és 17 óra között pedig véradást is szerveznek.

A 14 év alattiaknak nagykorú kísérő jelenlétében a belépés ingyenes – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A P. Mobil együttes játszik a zenekar 50 éves fennállását ünneplő koncerten a Papp László Budapest Sportarénában 2023. április 30-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)