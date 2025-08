Hazánk és a környező országok táncaira épül a 2026-os Újévi Nyitány

Annyiféle tánc és kultúra van a világban, amit érdemes megmutatni – mondta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös, immár hetedik újévköszöntő hangversenyének programjáról az M5 műsorában az est karmestere. Farkas Róbert az elhangzó művekről is részletesen mesélt a Librettó vendégeként.

2026. január 1-jén, 18 órától várja ismét a muzsika kedvelőit az Újévi Nyitány. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös, immár hetedik évköszöntő ünnepi hangversenyét Vásáry Tamás, Kovács János, Medveczky Ádám, Oliver von Dohnányi, Káli Gábor és Héja Domonkos után Farkas Róbert vezényli. A MÁV Szimfonikus Zenekarának vezető karmestere, aki a németországi Theater Hagenben a MUZIKA művészeti vezetője is, a Librettó vendégeként emelte ki, mindig megtisztelő egy újévi koncertet vezényelni, főként, hogy ilyen kiváló karmestereket követhet a sorban.

A jövő évi koncertre, amelyre már válthatók jegyek, elkezdte a felkészülést a karmester, az M5 műsorában részleteket is elárult a programról. „Két keringő adja meg a műsor keretét. Hacsaturján Álarcosbál-szvitjének keringője nyitja, Csajkovszkij A diótörő című balettjének híres Virágkeringője pedig zárja a hangversenyt. Az Újévi Nyitány koncepciójában fontos, hogy magyar szerzők művei is szerepeljenek; jövőre Bartók Román népi táncok című műve, valamint Kodály Háry János-szvitjéből az Intermezzo hangzik majd el. Ezen kívül szerepel a programban egy Tűztánc Manuel de Fallától, Dvořák 8. Szláv tánca, valamint a már említett Álarcosbál-szvitből egy forrongó Galopp is” – mondta a karmester, kiemelve az Újévi Nyitány különlegességeként, hogy a világ táncai közül mutat be többet is. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia, valamint a közmédia együttműködésének ékköveként megvalósuló újévköszöntő esemény további különlegessége, hogy a Zeneakadémia három ifjú szólistájának is fellépési lehetőséget biztosít. Hogy január 1-jén kiket hallhatnak a Zeneakadémia Nagytermében megvalósuló Újévi Nyitányon, megtudható a Librettó Médiaklikken újranézhető adásából.

Újévi Nyitány – január 1-jén 18 órától a Zeneakadémián, valamint élőben a közmédia csatornáin.

Librettó – a nyári szünet ideje alatt szombatonként 17:40-től a M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: MTVA/Librettó