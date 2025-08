Soltész Rezső: Nem álltam meg, és tele vagyok ambícióval

Bár élete során rossz dolgok is történtek vele, Soltész Rezső mindig optimistán tekintett a világra. A magyar könnyűzene egyik emblematikus alakja 80 évesen is tele van tervekkel. Erről és életszemléletéről mesélt a Nyár 25 stúdiójában.

A pohár félig tele van – vallja a Fonogram-díjas énekes, dalszerző, szövegíró, lapkiadó. Soltész Rezső az 1981-es Táncdalfesztiválon a Szóljon hangosan az ének című slágerével vált országosan ismertté, és azóta is meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. Több évtizedes pályafutása alatt több mint kétmillió lemezt adott el, ezernél is több koncertet adott, és számos, máig népszerű slágerrel örvendeztette meg a közönséget.

Áprilisban töltötte be 80. életévét, de nem lassít, rendszeresen fellép országszerte, új albumon is dolgozik. „Nem álltam meg, tele vagyok ambícióval, terveim vannak és bízom benne, hogy meg is tudom valósítani őket” – mondta a Nyár 25 vendégeként. A révfülöpi stúdióban, ahol szintén slágereivel szórakoztatta a közönséget, elárulta: karácsonyra újdonsággal is készül, amellyel fontos üzenetet szeretne közvetíteni. „Nem könnyű az élet, tele vagyunk problémákkal, de fontos, hogy a jó pillanatokra koncentráljunk, ez segít a továbblépésben” – mondta Soltész Rezső. Hozzátette, alapvetően e szemlélet alapján él. „Az embernek meg kell tanulnia elengedni a nehézségeket, és tovább kell lépnie.”

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: Nyár25/Mészáros András