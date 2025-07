Új helyszínnel gazdagodik a Kalotaszeg népművészetét is népszerűsítő Méra Világzenei Csűrfesztivál (Méra World Music), melynek tizedik, jubileumi kiadását július 31. és augusztus 3. között tartják a Kolozsvár melletti Mérában.

A kalotaszegi fesztivál szervezőinek közlése szerint az évfordulós kiadásra több meglepetéssel is készülnek. Új helyszínnel, a Rom-színpaddal bővül a fesztivál, amely a főhelyszín – Szarka-telek – szomszédságában található Hangya-telken várja az érdeklődőket. Az új színpad a visszafogottabb, intimebb hangulatú nappali koncerteknek és ifjú zenekarok bemutatkozásának ad teret.

A jubileumi kiadásról Bethlendi András és Varga Zoltán László szervezők úgy fogalmaztak, hogy bár a rendezvény és annak helyszíne 2016 óta számos fejlesztésen esett át, alapértékeihez hű maradt. „A kalotaszegi hajnali, a rádzsasztáni romák zenéje, az afrikai ritmusok, a mexikói dallamok, az ibériai flamenco, a szerb fúvósok – mindig is együvé tartoztak. Ezt Bartókék pontosan tudták, és aki eljön Mérába, az óhatatlanul megbizonyosodik erről” – írták közleményükben.

A Mera World Music csűrszínpadán a többi között eredeti felállásban lesz látható a Buda Folk Band. Másik visszatérője a fesztiválnak a mexikói Guajiro Calentano zenekar, mely az afro-guerrerense és Tierra Caliente zenét kubai és Puerto Ricó-i son, rumba, cumbia, reggae ritmusokkal ötvözi.

Fellép továbbá a többszörös díjnyertes Kristijan Azirovic Orchestra, a Magyar Banda, a perui, urugayi és magyarországi tagokból álló Los Orangutanes, a havasalföldi Taraful de Gratia, a magyarországi Üsztürü, Romano Drom, a székelyföldi, cigányzenét játszó Gázsa Zenekar és az Őrkőiek.

A négy nap alatt több mint húsz koncert és számos kísérőprogram – népdal- és néptáncoktatás, gasztro-udvar, gyermekprogramok, pálinkakóstoló várja a közönséget.

A fesztivál hangsúlyt fektet Méra és Kalotaszeg népművészetének, gazdag népi hagyományainak megismertetésére. Néprajzi előadások hangzanak el a kalotaszegi nagyírásosról, a térség népi építészetéről, zenei örökségéről, a mérai viseletről.

Mesterkurzust tartanak zenészeknek és népdalénekeseknek, valamint a kalotaszegi kistermelők is bemutatják termékeiket, ételkülönlegességeiket. Idén is lesz közösségi szövés és a Bivalymúzeum is várja a látogatókat.

További részletek a fesztivál honlapján (Meraworldmusic.com) találhatók.