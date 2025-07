Egy utolsó ígéret teljesítésében segített az ismert zenész

Bár Kirchknopf Gergőt az Ocho Macho zenekar frontembereként ismerhette meg az ország, hamarabb volt úszásoktató, mint zenész. A Duna nyári magazinműsorában, a nemrég még a Csináljuk a fesztivált! közönségét szórakoztató énekes, úszás oktatással kapcsolatos tapasztalatai mellett azt is elárulta, hány éves volt legidősebb tanítványa.

„Előbb álltam vízben, mint színpadon. 25 éve dolgozom babáktól a felnőttekig minden korosztállyal” – mondta el a Nyár 25 vendégeként az Ocho Macho zenekar egykori frontembere, Kirchknopf Gergő.

A fő foglalkozásként úszás oktatással foglalkozó ismert zenész arra biztatja a szülőket, már babakorban érdemes túlféltés, túlaggódás nélkül tapasztalt szakemberhez vinni a kicsiket,

így két-három éves korra gyermekük magabiztosan elboldogul majd vizes közegben. Kiemelte ugyanakkor, hogy van különbség úszás tudás és vízbiztonság között, nyílt vízen észben kell tartani, hogy mások a körülmények, mint egy feszített víztükrű medencében.

Felnőttekkel is foglalkozik és ösztönzi az úszni nem tudó szülőket is a tanulásra, hogy víztől való félelmeiket ne adják át gyermekeiknek. Úgy gondolja, sosem késő elkezdeni, amelyre jó példával is szolgált, legidősebb tanítványa történetével. „Egy 79 éves osztrák nagymamát tanítottam. Férje egy magyar orvos volt, akinek a halála után eljött hozzám és elmesélte, megígérte neki, hogy megtanul úszni. Így lett” – mesélte Kirchknopf Gergő, hozzátéve, a vízhez mindig alázattal és tisztelettel kell fordulni.

Kiemelt kép: Kirchknopf Gergő (Fotó: Nyár25/Mészáros András)