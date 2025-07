Ötven év barátság és szabadságvágy: Leslie Mandoki, Csupó Gábor, Szűcs László

A Lánchídnál kapták lencsevégre a három barátot Leslie Mandokit, Csupó Gábort és Szűcs Lászlót, amint ötven év után újra együtt álltak azon a titkos helyen, ahol egykor életük legnagyobb döntését hozták meg. A jubileum különleges jelentőséget kap azáltal, hogy 2025. augusztus 21-én, pontosan a szökés 50. évfordulóján a budai Várban, a Szentháromság téren este 7 órától ad nagyszabású megakoncertet a Mandoki Soulmates. Az este egyszerre lesz hazatérés, emlékezés és ünneplés… egy történelmi életpálya diadalíve a szabadságvágy jegyében.

Mi kell ahhoz, hogy valaki kilépjen az ismeretlenbe, mindent maga mögött hagyva? Egy olyan hit, amely erősebb a félelemnél, egy olyan bátorság, amely képes elnémítani a bizonytalanság minden rezdülését, és egy belső elszántság, amely nem engedi, hogy az álmok elvesszenek. Az 1970-es években Magyarországon, a diktatúrában a szabadságnak még a gondolata is veszélyes álomnak számított. Leslie Mandoki, Csupó Gábor és Szűcs László fiatal zenészként és forradalmár lelkű művészként érezték ennek a zárt világnak a súlyát.

Újra és újra beadták az útlevélkérelmeiket, de a rendszer mindig egyértelművé tette: maradni az megalkuvás, menni pedig a börtön kockázatával jár.

A Lánchíd lett a titkos megbeszélések helyszíne, ahol nem lehetett a fiatalokat lehallgatni. A város szívét átszelő, történelmi híd számukra szentély volt, ahol a Duna mély morajlása és a város zaja elrejtette a suttogó beszélgetéseiket. Éjszakánként találkoztak itt, miközben tudták: ha lebuknak, mindennek vége. „Féltünk a lebukástól, a besúgóktól, a börtöntől, de még ennél is jobban féltünk attól, hogy elfojtják az álmainkat. A híd nemcsak két partot kötött össze, hanem az álmainkat és a valóságot, a félelmeinket és a reményt, a múltat és a jövőt” – emlékezett vissza Leslie Mandoki.

1975. július 25. A döntés, amely életpályákat határozott meg

A jó barátok, a Lánchídon született titkos elhatározással 1975. augusztus 21-én indultak el a Bem Klubból, majd életüket kockáztatva, több kilométeres föld alatti alagúton keresztül szöktek nyugatra. Tudták, ha lebuknak, mindennek vége: börtön, üldözés, akár halál. A szabadság ígérete elhomályosította a félelmeiket, a menekülés erkölcsi kiállás volt a szabadságvágy mellett, amit később egész életük műve hordozott.

Csupó Gábor neve mára egyet jelent a kreativitással és a nemzetközi sikerekkel. Ő volt a The Simpsons-sorozat megalkotója, mellyel történelmet írt, megalapozta nemzetközi hírnevét, és megteremtette a televíziózás egyik legikonikusabb vizuális világát. Egyedülálló látásmódját és vizuális bátorságát több Emmy-díjjal is elismerték. Forradalmasította a rajzfilmipart. Bár a sorozat mérföldkő volt pályafutásában, számára a Rugrats és a Duckman talán még fontosabbak, hiszen ezek jelentették a következő nagy alkotói korszakát, amelyet a szakma is a legmagasabb szinten ismert el: életműve két csillaggal került be a Hollywood Walk of Fame halhatatlanjai közé, az elsőt a The Simpsons, a másodikat a Rugrats sikerei hozták meg számára. Ez az út a Lánchíd csendes, titkos megbeszéléseitől egészen a hollywoodi csillagokig önmagában is a szabadságért hozott döntések erejét és a tehetség diadalát bizonyítja.

Szűcs László (Laca) kivételes tehetségű zenész, aki hosszú éveken át dolgozott együtt Leslie-vel a Bem Klub színpadától egészen a legnagyobb nemzetközi koncertekig. Játéka mindig magában hordozta a barátság, az összetartozás és a közös múlt erejét. Nem véletlenül nevezték őt Leslie és zenésztársai „Ihlet Iker”-nek, hiszen zseniális muzikalitásával mindig is ihlető ereje és zenei támasza volt a csapatnak.

A Mandoki Soulmates 20. jubileumi koncertjéig dolgoztak együtt, ez az időszak pedig egyedülálló alkotásokkal és felejthetetlen élményekkel gazdagította mindannyiukat, örökre mély nyomot hagyva bennük. Laca több mint tizenkét éve vonult vissza a mindennapi, rendkívül intenzív stúdiómunkától a Red Rocknál és a folyamatos turnézásoktól. Bár a színpadi és stúdiómunka lezárult, a barátság és életútjaik kötelékei változatlanul erősek és megbonthatatlanok maradtak… időtállók.

Ezt az örök testvéri utat számtalan közös emlék, alkotás és utazás szövi át, amelyeknek megannyi sikeres dal a mérföldköve.

A három jó barát 2025. július 25-án újra a Lánchídon konspiratívan beszélgetett, azon a helyen, ahol ötven évvel ezelőtt életük legnagyobb döntését hozták meg. Ez a találkozás nem harsány esemény volt, hanem egy bensőséges, csendes ünnep… egy közös út mély nosztalgiája, amelyet csak ők hárman érthetnek igazán. Vajon miről beszélhet három ember ezen a jubileumi napon? Talán arról, hogy milyen áldozatokkal járt a szabadság, és arról a félelemről, amely egykor minden lépésüket kísérte? Talán felidézték, hogyan formálta őket az a döntés, hogy mindent hátrahagyva a bizonytalan jövőt választották, és mennyire fontos volt, hogy a legnehezebb pillanatokban is támaszkodhattak egymásra. Bizonyára szóba került a barátságuk is, amely túlélte az idő múlását, a távolságot, és amely most, ötven év múltán is ugyanazzal a szilárd erővel köti össze őket… talán arról is beszéltek, mit jelent számukra Budapest, a szülővárosuk, ahonnan elindultak, és ahová bármerre sodorta is őket az élet, mindig visszatérnek.

„A szabadság nem örökség, hanem küldetés. Ötven éve megkockáztattunk mindent érte, ezt a hitet és elszántságot szeretném átadni a mai fiataloknak is”

– mondta Leslie.

Leslie gyakran felidézi haldokló édesapja szavait, aki azt kérte tőle: „Úgy élj, hogy az unokáimnak soha ne kelljen cenzúrázott sajtót olvasniuk.”

„Akkoriban el sem tudtam képzelni, hogyan juthatok majd át a vasfüggönyön túlra, de ma úgy érzem, hogy a Matchbox Racing című dalban minden benne van abból a küzdelemből és vágyból, amit akkor éreztem.

A világ a feje tetejére áll, egy krízisekkel teli labirintusban… iránytű nélkül, a zenének kell lennie a fénynek az alagút végén. Ez az inspiráció, a belső iránytű újra és újra megtalálása, hogy ne tévedjünk el az útvesztőben, és megőrizzük álmainkat még a legnehezebb időkben is” – tette hozzá a zenész.

Leslie Mandoki számára akkoriban a budapesti Bem Klub volt a szellemi otthon, ahol fiatalon megtanulta, hogy a zene is a forradalom nyelve. Itt ismerkedett meg Szűcs Lacával, és itt találkozott először Csupó Gáborral is. Leslie a szabad világban producerként, zeneszerzőként és előadóként egyaránt legendává vált. Red Rock Stúdiójában több mint 72 arany- és számos platinalemez született, és a világ legnagyobb előadóival – Phil Collins, Lionel Richie, Ian Anderson, Chaka Khan, Jennifer Rush, Al Di Meola, Steve Lukather… – dolgozott együtt. 1992-ben megalapította a Mandoki Soulmates szupergroupot, amely mára vitathatatlanul az értékalapú zenei közösség szimbóluma lett, egy hidakat építő, generációkat és kultúrákat összekötő alkotóműhely.

2025-ben a Mandoki Soulmates bekerült a Rock and Roll Hall of Fame legendás falai közé, a világ egyik legnagyobb zenei elismerésébe. A zenekar legutóbbi koncertalbuma, az A Memory of Our Future, világszerte a listák élére került, és a szakma a humanizmus himnuszaként ünnepelte. Az album a béke, az európai egység és a közös jövő mellett tesz hitet, és ezzel új dimenzióba emelte Mandoki életművét.

„A Times Square-en álltam, csendben olvastam az album kritikáit, ahol Modern Times Master Peace-nek titulálták az aktuális munkánkat. Akkor értettem meg igazán, milyen nagy szükség van ma is a szabadságvágyra. Az én történetem, bár egészen más formában, olyan mint maga a magyar sors 1956-ban és 1989-ben: a vágy arra, hogy szabadon élhessünk, alkothassunk és hogy a gyermekeink olyan világban nőhessenek fel, ahol soha nem kell cenzúrázott médiát olvasniuk. Pár évvel ezelőtt a gyermekeink is megünnepelték, hogy mindezt értük is tettük, és ez rendkívül megható volt számomra”

– mondta Leslie Mandoki.

„Ha a progresszív rock, ahogy sokan hisszük, korunk klasszikus zenéje, akkor Leslie Mandoki ennek egyik legfőbb képviselője. Az A Memory of Our Future a kollektíva eddigi albumai közül konzekvensebben hozza homogén egységbe a tartalmi és művészi mondanivalót a zenei formátummal. Olyan prog-, jazz- és rocklegendák közreműködésével készült, hogy a lemez nem egyszerűen áthidalja a stílusbeli határokat, hanem egyenesen fel is robbantja azokat” – írta a Prog Report, az amerikai zenészszakma egyik legbefolyásosabb magazinja.

„Leslie Mandoki a zenei világ egyik legsokoldalúbb és leginspirálóbb alkotója. Egykor a Dschinghis Khan tagjaként ismerték meg, mára azonban a Mandoki Soulmates élén egy olyan kreatív közösséget hozott létre, amelyben a világ legnagyobb zenészei találkoznak: Till Brönner, Al Di Meola, Ian Anderson, Nick van Eede, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey és további legendás tagok egyaránt részesei ennek a művészi erőközpontnak. Mandoki képes hidat építeni generációk, kultúrák és stílusok között; munkássága egyszerre mélyen emberi és lenyűgözően virtuóz. Az A Memory of Our Future című új albuma nemcsak zenei mestermű, hanem erőteljes kiállás a szabadság, a humanizmus és a közös értékek mellett” – írta a Rolling Stone, amely a szakma legfontosabb magazinja az USA-ban.

„Budapest mindig a szülővárosom marad, ez a város a gyerekkorom, a barátságaim és az álmaim helyszíne. A szabadságért hozott döntésem soha nem bántam meg, és szeretném, ha a fiatalok megértenék, hogy a szabadságért minden nap újra meg kell küzdeni” – mondta Leslie Mandoki.

50 év szabadságvágy – Mandoki Soulmates-megakoncert

Budai Vár – Szentháromság tér

2025. augusztus 21., 19:00

Kiemelt kép: Leslie Mandoki (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)