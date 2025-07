„Kalandos” sportot űz Tóth Vera

A Petőfi zenei díjas énekes, Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán gasztronómiai szakember a Duna nyári magazinműsorának vendégeként meséltek palkonyai életükről. Kiderült, a Csináljuk a fesztivált! színpadának sztárja milyen sportnak hódol szívesen.

Újragondolt lecsót készített a Nyár 25 révfülöpi konyhájában Pauli Zoltán. Kiderült, bár külön konyha várja otthon Tóth Verát, az énekes szeret férje közelében főzőcskézni. Életmódváltásáról Tóth Vera korábban a Ridikül című talkshow-ban mesélt, ahol kiderült, maga gondoskodik a számára megfelelő ételekről. Ezekről közösségi oldalán is beszámol, hogy segítsen a hasonló problémával küzdő embereknek.

A Nyár 25 vendégeként örömmel mesélt palkonyai életük „kincseiről”, amely miatt sokan keresik fel a tájat, a gasztronómiai mellett a kirándulásra, túrázásra is kiváló környezet is vonzóvá teszi a helyet. Ez utóbbi kapcsán árulta el a Petőfi Zenei Díj Az év női előadója elismeréssel 2025-ben kitüntetett énekes, ő is szívesen járja kerékpáron a környéket. „Férjem szereti a kalandosabb, kicsit veszélyesebb sportokat, és nekem is megtetszett a kalandosabb tekerés. Nem az úton, hanem fenn a hegyen, át a dombokon, lejtőkön járjuk kétkeréken a vidéket” – mondta az Artisjus-díjas énekes a Nyár 25 stúdiójában.

A teljes beszélgetés és az újragondolt lecsó elkészítésének módja megnézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Nyár 25 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA