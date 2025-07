A múlt élő valóságának falai között barangolt Morvai Noémi

A közmédia Vár a Kárpát-medence című turisztikai magazinjának nézőit az M5 kulturális csatorna műsorvezetője kalauzolta el egy olyan kora reneszánsz kastélyba, amelynek falai a múlt építészeti örökségét és egy hatszáz éve fellobbant szerelem emlékét őrzik.

A közmédia nyári műsorkínálatában látható Vár a Kárpát-medence című turisztikai ajánlók minden nap más tájakra, elfeledett történetek és természeti csodák felfedezésére hívják a nézőket. Morvai Noémi, az M5 műsorvezetője Dél-Alföld kincseit, köztük Ozora ékességét, egy olasz hadvezért álmának megvalósulását mutatta meg és ajánlotta felfedezésre a nézőknek.

Az ozorai Pipó várának falai között sétálva a múlt emlékei válnak élő valóssággá, az első hazai, kora reneszánsz stílusú épület – amely erődítményként működött és lakópalotaként is szolgált – több mint 600 éves, máig fennmaradt eredeti szerkezeti elemeket őriz. A várat 1416-ban Filippo Scolari, vagy ahogy a magyar történelem ismeri, Ozorai Pipó kezdte el építtetni, akit Zsigmond király nemcsak hadvezérként, de barátként is maga mellé emelt. A hadvezérre a szerelem is rátalált Magyarországon Ozorai Borbála személyében. „Elképzelése, hogy ide fölépíti ezt a kora reneszánsz lakókastélyt, furcsa volt, hiszen gyakorlatilag Ozorai András birtokán kívül, akinek a leányát, Borbálát veszi el feleségül, 30-40 jobbágyon kívül nem nagyon volt semmi, holott lehetősége lett volna már az akkor kibontakozó középkori városok bármelyikén építkezni. De a szerelem idehozza őt, és itt építette fel azt a lakókastélyt, amely később a családja otthonául szolgált” – mesélte a történelmi emlékek között Schranz Mónika létesítményvezető. Megtudhatták a nézők azt is, hogy az ozorai vár már akkor kiemelkedett a magyarországi műemlékek, illetve a várak köréből, sokkal fejlettebb technológiák jelentek meg benne. „A vár építésének idejéből van írásos dokumentum arról, hogy több itáliai mester is megfordult Magyarországon, építészek, fafaragók, szobrászok. Pipó származása nyomán feltételezhetjük, hogy ők részt vettek az ozorai vár építésében” – mondta a létesítményvezető.

