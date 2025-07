Online is népszerű az M2 Petőfi TV

Tíz éve része a közmédia csatornakínálatának az M2 Petőfi TV, amely azóta is rendíthetetlenül képviseli a magyar könnyűzene és a fiatal tehetségek ügyét. A születésnap apropóján a Nyár 25 vendégeként Takács-Koltay Anna főszerkesztő mesélt a csatorna küldetéséről, sikereiről és a csatorna egyik fő missziójának tekinthető utánpótlásnevelésről.

„A csatorna célkitűzése a kezdetektől ugyanaz” – kezdte az M2 Petőfi TV főszerkesztője, Takács-Koltay Anna. „A hazai könnyűzenei előadókat ünnepeljük: egyrészt a legendákat, akikre sokan felnézünk, másrészt azokat a fiatal tehetségeket, akik még nem ismertek országosan, de mi lehetőséget adunk rá, hogy megszólíthassák a nagyközönséget.”

A Junior Prima díjas televíziós szerkesztő, műsorvezető és dokumentumfilmes hozzátette, az M2 Petőfi TV fennállása óta egyfajta inkubációs szerepet lát el. A csatorna nemcsak a zenei utánpótlásnak ad megjelenési lehetőséget, hanem aktív szakmai műhely is: műsorvezetők, szerkesztők, riporterjelöltek kapnak itt először lehetőséget, sokszor gyakornokként kezdve, hogy aztán szerkesztőként, műsorvezetőként folytassák.

Az elmúlt években számos ismert képernyős indult el a csatornától. A Család-barát és a Nyár 25 műsorvezetői, Somossy Barbara és Forró Bence, valamint Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, de az M5 Librettó című műsorában látható Pató Márton, vagy a Duna csatorna zenés műsoraiból ismert Rókusfalvy Lili, és a Szerencse Szombat egyik háziasszonyaként is ismert Tótfalusi Fanni is a közmédia ifjúsági csatornájánál kezdte karrierjét. „Több fiatal csatlakozott hozzánk az utóbbi időben. Mózes András, Márkus Gréta, akik gyakornokként kezdték, ma már kulcsszereplői a műsorainknak. Aki nálunk tanulja meg a szakma alapjait, az biztos kézzel nyúl majd a mikrofonhoz bármilyen csatornán” – mesélte a főszerkesztő. Hozzátette, e közösség tagja Korcsog Laura is, az M2 Gyerekcsatorna korábbi arca, aki idén április óta a budapesti A38 Hajón készülő esti műsorok egyik műsorvezetője.

Az online tér hódítása – 150 ezer követő és több millió kattintás

Az M2 Petőfi TV nemcsak a broadcast világhoz szól. Facebook-oldaluk nemrég lépte át a 150 ezer követőt, és YouTube-csatornájukon is nagy az érdeklődés. „A beszélgetéseink második életet élnek online – a fiatalabb nézőink ott találkoznak velünk először, és ez tudatos építkezés eredménye” – hangsúlyozta Takács-Koltay Anna.

A csatorna munkatásainak célja, hogy a tartalmak időtállóak, könnyen visszakereshetőek és újranézhetők legyenek. Az Esti Kornél élő beszélgetései például gyakran kerülnek fel a legnagyobb videómegosztókra, új közönséget megszólítva.

Kiemelt kép: MTVA