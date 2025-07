80 felett is a színpadon – A Nyár 25 sztárvendégeként zenélt az Apostol

55 év alatt több mint 10 ezer koncertet adott határon innen és túl az 1970 óta létező, Szenes Iván Életmű-díjjal és a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Apostol együttes. A Duna magazinja, a Nyár 25 adásában Meződi József énekes és Németh Zoltán zenekarvezető, billentyűs mesélt arról, mi a fél évszázados sikerük titka.

Az Apostol együttes pályája a magyar könnyűzene egyik legkitartóbb története. A zenekar több mint 50 éve valamennyi generációt szórakoztat slágereivel: sikerük mögött nemcsak a képzettség, hanem az összetartás is meghatározó szerepet játszik – erről mesélt a zenekar két oszlopos tagja a Nyár 25 szombati adásában.

„1970-ben alakultunk meg, akkor még a Zeneakadémiára jártam. Nem voltak komolyabb terveink, de mivel nem sok ösztöndíjat kaptam, ezért bár klasszikus zenét tanultunk, kocsmazenészek lettünk, a Balatonon muzsikáltunk. Tréfából beneveztünk a Salgótarjáni Amatőr Zenei Fesztiválra, amelyet megnyertünk, így lettünk a Georgie Fame és Alan Price budapesti koncertjének előzenekara. (…) A barátság mellett a közönség szeretete, a slágereink népszerűsége tart minket máig egyben” – hangsúlyozta Németh Zoltán, az Apostol együttes alapítója.

Az Apostol énekese, Meződi József megjegyezte, kitartásuk sok nehézségen átsegítette őket: több tagcserét is megéltek, és az együttes több tagjának elvesztését is átvészelték. Pete László „Totó”, az Apostol harsonása, Felkai Miklós, korábbi gitárosuk és Veszelinov András, korábbi dobosuk is már az „égi zenekarban” játszik tovább. Mint mondta, nem számított arra, hogy túl a nyolcvanadik életévükön még mindig aktív lesz a zenekar.

„Nem szeretnénk beleélni magunkat abba, hogy öt év múlva a 60. jubileumi koncertünket is megtarthatjuk. Ha mégis így alakulna, akkor elnézést kérünk a közönségtől, amiért a legutóbbi nagykoncertünket az utolsóként hirdettük meg” – mondta a zenekarvezetője.

Kiemelt kép: MTVA/Mészáros András