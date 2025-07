Koncertekkel rajtol az idei Tusványos, több mint ötszáz program lesz a helyszínen

A nulladik napi koncertekkel kedden megkezdődik az erdélyi Tusnádfürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – közismertebb nevén Tusványos – vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében.

A Ránk számíthatsz! mottóval megrendezett fesztiválon

71 partnerszervezet és mintegy ezer előadó közreműködésével 40 helyszínen több mint ötszáz programmal várják az érdeklődőket az Olt folyó partján található kempingbe, valamint a sportpályára.

A közéleti, politikai témák között egyebek mellett a béketeremtés esélyeiről, az Európai Unió jövőjéről, a kisebbségi jogvédelemről és a parajdi bányakatasztrófa következményeiről rendeznek kerekasztal- és pódiumbeszélgetéseket.

A kommüniké szerint idén is megtartják a pénteki nemzetpolitikai kerekasztalt, amelyen a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek vezetői számolnak be közösségeik helyzetének alakulásáról. A hagyományos szombat délelőtti politikai fórumon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke tart előadást. A Tusványos számos kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő és szórakoztató programot is kínál: idén is lesznek irodalmi, színházi események, sportterasz, a népzene és táncház iránt érdeklődőknek pedig a Kriza János Csűrben kínálnak hajnalig tartó programokat.

A fesztivál koncertprogramja kedd este a Hooligans, majd a Tankcsapda fellépésével indul.

A héten a Magna Cum Laude, a Neoton Família, a Margaret Island, a Punnany Massif, az Intim Torna Illegál, a Republic, a Don’t Stop The Queen és Rúzsa Magda koncertezik a fesztivál központi színpadán. A 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitója szerda délelőtt lesz: ekkor kezdődnek a szakmai-közéleti programok.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (háttal, k) előadást tart a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)