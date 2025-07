Tudta? – így készült Jókai Mór kedvenc étele

A magyar irodalom egyik legolvasottabb és legtermékenyebb írója, Jókai Mór egyik kedvenc fogását, A kőszívű ember fiai című regényében emlegetett, sertéskörömmel készült bablevest készítették el a Duna Nyár 25 című műsorának adásában. A bicentenárium alkalmából érdekességeket is megtudhattak a nézők Martin Imrétől, a gasztroműsorokból ismert vendéglőstől.

Az írás és a kertészkedés mellett Jókai Mór a konyhaművészetnek is szívesen hódolt. Kedvenceinek gyakran adott szépirodalmi csengésű becenevet: a nagy szemű babból (görögolvasóból) főzött, vastagon berántott, füstölt malackörömmel (angyalbakanccsal) dúsított levest még az 1869-ben megjelent, A kőszívű ember fiai című regényében is megemlítette. A Duna Nyár 25 című műsorában el is készült az étel, Martin Imre szakács közreműködésével.

„A görögolvasó angyalbakanccsal volt Jókai Mór kedvence, balatonfüredi rezidenciáján sűrűn főzette ezt a fogást feleségével. A furfangos elnevezés onnan származik, hogy a görögkatolikus papok rózsafűzérében éppoly nagy méretűek a gyöngyszemek, mint amilyen a bab” – kezdte a szakember. Hozzátette, a „bakancs” a sertés lábára utal, míg az „angyal” egy olyan magasztos, szépítő jelző, amely humorral és költői játékossággal emeli ki a sertésköröm különlegességét. Jókai ezzel a költői metaforával színesebbé, szerethetőbbé tette ezt az egyszerű ételt.

„Később a Gundel család gondolta újra ezt az ételt. Sertésköröm helyett csülköt tettek bele, kolbászt, csipetkét, zöldségeket és tejfölt, ezt a verziót ismerjük ma Jókai bablevesként. Az író egyébként szerette a hasát, ő volt az első, reformkori ételkritikus, aki Kakas Márton álnéven osztotta meg nézeteit a Vasárnapi Újságban. Felszólalt a vidéki ízek mellett, nagy kedvence volt még a tepertős pogácsa, a pörköltek és a tésztaételek” – árulta el Martin Imre, aki a receptet is megosztotta a nézőkkel.

A közmédia 2025-ben, Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából gazdag műsorkínálattal tiszteleg az író életműve előtt. A Duna és az M5 kínálatában felújított filmek és irodalmi műsorok idézik meg Jókai örökségét. Emellett közösségi média játékkal, kvízzel, élő közvetítésekkel – például a Múzeumok Éjszakájáról – és interaktív műsorokkal, mint a mesterséges intelligencia segítségével készült Delta különkiadás, tovább mélyíti a közönség kapcsolatát Jókai Mórral. Július 25-én az M5 kulturális csatorna mutatja be Leporelló sorozatának utolsó epizódját, amelyben Jókai Mór A jövő század regénye című utópisztikus művét dolgozzák fel dramatikusan.

Kiemelt kép forrása: MTVA