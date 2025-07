Pomázi gondtalan gyerekkori élményei mellett egy szomorú tragédia emlékét is őrzi Ternovszky Béla

Már kiskorában szoros barátságot alakított ki macskákkal, egerekkel és kutyákkal a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, a Macskafogó című ikonikus mese alkotója – köszönhetően pomázi vályogházuknak. A közmédia Sára-Csoóri-életműdíjával elismert Ternovszky Béla az M5-ön látható Szerelmes földrajz című műsor nézőit kalauzolta el szülőháza mellett több kedves, vagy épp tragikus emlékét őrző, fiatalkorát meghatározó helyszínre.

„A hullámok taraján utazva az élet derűsebb oldalát tapasztalva kivételesen szerencsés ember vagyok, aki a családjában, a munkájában és a mindennapi életében is megtalálta azt, ami jó” – foglalta össze az orosz hadifogságot is túlélt, mégis mindenben a pozitívumot kereső édesapja által belé plántált, élete vezérlő elveként működő optimista világszemléletét Ternovszky Béla. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező az M5 kulturális csatornán látható Szerelmes földrajz című műsorban emlékezett vissza gyerek- és fiatalkorát meghatározó helyszínekre. A máig rajongott Macskafogó című rajzfilm alkotója Pomázon nőtt fel, a városhoz köthető minden fontos állomáson, az azokhoz fűződő emlékezetes eseményeken kalauzolta végig a nézőket, bemutatva az ő „szerelmes földrajzát”, azon a helyen, ahová nemcsak gondtalan fiatalsága, de mostani élete is köti.

Ötéves korában költöztek Pomázra, sok fontos esemény helyszíne volt a családi házuk, amely előtt állva elmesélte: a vastag vályogépület falai tele voltak egerekkel, a macskák nagy örömére. Humorosan megjegyezte, már ekkor barátságot alakított ki ezekkel az állatokkal és a kutyákkal is, akik később megjelentek ikonikus rajzfilmje hőseiként. Egykori általános iskolájához is ellátogatott, a folyosókat bejárva árulta el, hogy az intézményben máig őrzik negyedik osztályos fogalmazás füzetét. A sok kedves emlék mellett egy tragikus élménye is ezen időszak kötődik. Sokáig nyomasztotta barátja elvesztése, amelyet az alma mater udvarán idézett fel. Itt játszottak akkor is iskolás társával, aki szerette erejét megmutatni.

„Éppen vízvezeték-csere volt az intézményben, egy vascső a falhoz volt támasztva. Büszke volt erejére és megemelte a rudat, majd eltorzult az arca. Felnéztem és láttam, az hozzáért a felső villanyvezetékhez. Szegény végzetes áramütést szenvedett és meghalt” – mesélt fájó szívvel a barát tragédiájáról Ternovszky Béla.

Ifjúsága további fontos helyszíneit is bejárta a műsor kedvéért a rendező, így az akkor leánynevelő intézetként működő Teleki-Wattay Kastélyt, amelynek kőfalán keresztül próbáltak udvarolni a lányoknak, valamint a szeretett szentendrei Duna-partot és a Pap-szigetet. Előbbinél sokat játszottak az elhaladó hajók által vetett hullámokon fürdőzve, utóbbinál pedig édesapjával horgászott sokat.

A sport szeretete is gyerekkorában gyökerezik, máig rendszeresen lovagol és teniszezik, de korcsolyázni és síelni is szeretett. Ez utóbbi miatt vezetett útja Dobogókőre, ahová spirituális szerepe, valamint a hegyek és a Duna lenyűgöző panorámája miatt később is többször látogatott családjával. Ternovszky Béla jelenleg is Pomázon él, lovakat tart, és boldog nyugdíjas éveit éli.

A Szerelmes földrajz című műsor, amelyben a rajzfilmrendező nemcsak gyerekkora fontos helyszíneit mutatta meg, de családi fotóalbumába is betekintést engedett, a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Kiemelt kép: MTVA