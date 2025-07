Békefi Viki és Feng Ya Ou lánya már várja a kistestvért

„Lassan közeleg az idő” – árulta el Békefi Viki a Nyár 25 vendégeként annak kapcsán, hogy mikor érkezik következő gyermekük. A Csináljuk a fesztivált! nézőit is elvarázsoló énekesnő és férje, Feng Ya Ou a Duna nyári magazinműsorában osztották meg, kislányuk már olyannyira várja testvére érkezését, hogy már nevet is adott neki.

Kétéves Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya, a különleges nevű – szép és szilvavirág jelentéssel bíró – Mei Liza. A kislány minden bizonnyal örökölte szülei tehetségét: az énekes-zenész házaspár büszkén mesélte a Nyár 25 révfülöpi stúdiójában, hogy gyermekük már most tisztán visszaénekli a hallottakat, hosszabb dalokat is képes megjegyezni. Még az előadásmódra is odafigyel, felkonferálja magát és meg is köszöni a figyelmet.

A házaspár fellépésekkel, közös- illetve szóló munkákkal teli napjait építkezés is tarkítja, de – korábbi terveiknek megfelelően – szeretnék bővíteni családjukat, hogy kislányuknak legyen testvére. „Lassan közeleg az idő. Már Mei Liza is várja a kistesót, bár tudja, hogy osztozniuk kell majd rajtam. Már nevet is adott neki, Feng Mei Spagetti” – osztotta meg Békefi Viki a humoros történetet.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: Nyár25/Mészáros András