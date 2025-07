Most otthon hord szürke melegítőnadrágot Király Gábor

Bár már hat éve visszavonult a labdarúgástól Király Gábor, a válogatott korábbi kapusa nem fordított hátat a sport világának. A Duna nyári magazinműsorában mesélte el, a sok munka megmaradt az életében, mégis van néhány olyan dolog, ami a korábbiakhoz képest változott: most már tervezhet hétvégi pihenést, motorozhat és szürke nadrágja is van otthon.

Király Gábor 108-szor védte a magyar labdarúgó-válogatott kapuját, majd 43 évesen, 2019-ben a visszavonulás mellett döntött. A profi pályafutását több külföldi klubcsapatnál töltő sportoló hazaköltözése után teljes munkaidőben szülővárosában, Szombathelyen igazgatja Európában egyedülálló sportkomplexumát. Továbbra is a sport világában dolgozik, és pihenésre sincs sok ideje, a pályán kevés időt tölt, vezetői feladatai kitöltik minden idejét.

„Nincs munkaidőm, folyamatosan dolgozunk” – jegyezte meg a Nyár 25 révfülöpi stúdiójában Király Gábor. Mindent megtesz azért, hogy a sportlétesítményt jól tudja vezetni, tanfolyamokon, szakkönyvek segítségével fejleszti magát.

Bár sok elfoglaltsága van, jelenlegi életvitele sokban különbözik a korábbi élsportolói ritmustól. „A futballistáknak pontos tervhez kell magukat tartani, edzés, mérkőzések, utazás. Ehhez képest a civil élet szabadabb. Van időm olvasni, megtehetem, hogy motorozok és hétvégére is tudok programot tervezni. Korábban ez sem volt egyszerű, hiszen rendszerint mérkőzések voltak ekkor” – mesélte a korábbi kapus, aki teljesítményével és legendás, védjegyévé vált ruhadarabjával is beírta magát a futball történelmébe. A szürke melegítőnadrág terén is változást hozott számára a civil élet.

A Duna műsorában elárulta, korábban nem volt otthon szürke nadrágja, hiszen abban edzett és az a profi sportolásához tartozott. Most viszont tart otthon is ilyen mackónadrágot, amelyet kényelmes, házi viseletként hord.

