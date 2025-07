Újra kinyílik a Roxfort ajtaja, amelyet varázslók és muglik egyaránt vártak

Hétfőn megkezdődött a Harry Potter-tévésorozat forgatása a Warner Bros Leavesden stúdiójában, a London melletti Watfordban. Az MTI híradása szerint a J.K. Rowling regényfolyamából készülő produkcióban Dominic McLaughlin alakítja a címszereplő varázslótanoncot, akit a filmekben Daniel Radcliffe formált meg.

A tervek szerint a sorozatváltozatot 2027-ben mutatnák be az HBO-n. A tévés változat forgatása 14 évvel az utolsó Harry Potter-film megjelenése után vette kezdetét. A szériában Arabella Stanton játssza Hermione Grangert, Alastair Stout lesz Ron Weasley, Paapa Essiedu alakítja Piton professzort, Hargidot Nick Frost formálja meg, John Lithgow pedig a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola gazgatóját, Albus Dumbledore professzort.

Az HBO hétfőn jelentette be a produkció további szereposztását is: Harry Potter barátját, Neville Longbottomot Rory Wilmot játssza, Harry unokatestvére, Dudley Dursley szerepében pedig Amos Kitson látható majd. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy ki kapja Voldemort szerepét.

A sorozat első epizódját Mark Mylod rendezi. Az alkotók korábban azt ígérték, hogy a tévésorozat minden évada hű adaptációja lesz a Harry Potter-könyveknek, ezzel összefüggésben J. K. Rowling executive producerként is részt vesz majd a munkálatokban. Ezzel párhuzamosan már egy Broadway-darab is született a regények nyomán, de videojátékok és Harry Potter-témájú vidámpark is készült.

