Exkluzív élmény: Csak a Bartók Rádió közvetíti itthon a BBC Proms nyitókoncertjét

A klasszikus zene rajongóinak kihagyhatatlan koncertélményt kínál július 18-án, pénteken este 19:35-től a Bartók Rádió: élőben kapcsolja a londoni Royal Albert Hallt, ahol kezdetét veszi a BBC Proms – a világ egyik legrangosabb és legizgalmasabb nyári komolyzenei fesztiválja.

Magyarországon egyedüliként közvetíti a BBC Proms: First Night of the Proms nyitókoncertjét a Bartók Rádió. A nyolchetes programsorozat ünnepélyes és emlékezetes nyitányának dirigense a finn Sakari Oramo, a BBC Szimfonikus Zenekar vezető karmestere lesz, aki olyan különleges műsort állított össze, amelyben a természet ereje, az emberi lélek mélységei és a zenei hagyomány találkoznak.

A koncerten fellép többek között Lisa Batiashvili, világhírű grúz hegedűművész, valamint Caspar Singh, brit-indiai tenor és Gerald Finley, kanadai basszbariton, a BBC kórusainak közreműködésével. A műsor Mendelssohn tengeri utazása által ihletett képeitől (Hebridák-nyitány) Sibelius d-moll hegedűversenyén át Errollyn Wallen kortárs zenekari darabjáig (The Elements) ível, és Vaughan Williams apokaliptikus oratóriumával, a Sancta civitasszal zárul.

A BBC Proms zenei esemény immár több mint egy évszázada igyekszik közelebb hozni a klasszikus zenét mindenkihez. A Bartók Rádió jóvoltából most a magyar hallgatók is részesei lehetnek ennek a különleges zenei utazásnak, július 18-án, pénteken 19:35-től otthonuk kényelméből élvezhetik a teljes nyitókoncertet.

