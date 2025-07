Csepregi Éva új otthonában járt az M5

A szünidőben különkiadásokkal jelentkezik a Librettó: szombatonként új epizódok mutatják be az aktuális művészeti eseményeket és néhány ismert hazai előadó nyári élményeibe is betekintést engednek. A sorozat legutóbbi adásában a magyar könnyűzene ikonikus alakját, Csepregi Évát látogatták meg új otthonában, amit fia és menye segítségével rendezett be.

A Neoton Família énekesnője nemrégiben költözött új otthonába. Fia, Dávid és menye segítették abban, hogy minden személyes tárgya a megfelelő helyre kerüljön. Csepregi Éva házát emlékek sokasága teszi egyedivé: a nappaliban álló zongora, a polcokon katonás rendben sorakozó kedvenc könyvei, pályájának emlékei és egy különleges gardróbszoba, amely igazi kincseket rejt. A színpadi ruhatárát bemutatva az énekesnő arról is beszélt, hogyan készül a nyári koncertekre. Az összes fellépését alaposan megtervezi – nemcsak a repertoárt, hanem az öltözékeket és a sminket –, valamint kedvenc kiegészítőjét, a kalapokat is előkészíti. „Minden koncertre viszek magammal néhány ajándékkalapot is, hogy a végén kidobáljam a közönségnek. Mindig nagyon várják” – mesélte mosolyogva. A Librettó nyári különkiadásai nemcsak aktuális kiállításokat, színházi előadásokat és fesztiválokat mutatnak be, hanem könnyűzenei legendáink mindennapjaiba is bepillantást engednek. Librettó – egész nyáron szombatonként 17:40-től az M5-ön. Kiemelt kép forrása: MTVA