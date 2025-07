Új török sorozat érkezik a Dunára – Leyla: sors, szerelem, igazság

Augusztus 1-jétől új, izgalmas török drámasorozat veszi kezdetét a Dunán. A Leyla című széria mély érzelmi mondanivalójával, a cselekmény fordulatosságával és látványos képi világával hódította meg a nemzetközi közönséget, és hamarosan a magyar nézők is megismerhetik.

Egy nő, aki nem hajlandó elbukni

Leyla, (Cemre Baysel) a sorozat címszereplője, egy erős, független nő. A főszereplő korán magára marad, miután elveszítette édesanyját, majd néhány évvel később apját is. A családi tragédiák után segítség helyett mostohaanyja, Nur egy szeméttelepre hurcolja, majd magára hagyja. Ott, a világ peremén, megfosztva minden biztonságtól és szeretettől, Leylát csak a túlélés vezérli. Ebben segíti Cino, akivel örök barátságot kötnek és Güzide mama, a telep vezetője, aki a szárnyai alá veszi a kislányt. Évekkel később a nehéz sorsú kislányból intelligens, céltudatos, lenyűgöző nő válik, aki Ela néven eltökélten tér vissza, hogy leszámoljon mindazokkal, akik egykor elvették tőle a gyermekkorát, családját és az életét. A bosszú hideg és számító, ám a harag mellett Leyla szívében egy másik érzésnek is jut hely: újra fellobban az első szerelem lángja, amikor útját keresztezi, a fiú, akit valaha mindennél jobban szeretett, és visszatérésével most múltja és jövője kulcsfigurájává válhat. Vajon győz a szív – vagy a fájdalom és düh árnyéka mindent elnyel?

A sorozat alapötletét egy brazil telenovella az Avenida Brasil (A múlt fogságában) című sorozat adta, amit 2013-ban a Magyar Televízió is vetített. A Leyla a legújabb török filmgyártási trend egyik legnagyobb közönségsikere, amely nemcsak a színészi játék minőségével, de operatőri munkájával és rendezésével is kiemelkedik. A főszerepben a lenyűgöző Cemre Baysel látható, akinek alakítása egyszerre erőteljes és sebezhetően emberi. Partnerei közt ott van a sármos Alperen Duymaz (Civan) és a tapasztalt Gonca Vuslateri (Nur), akik tovább mélyítik a karakterek közti feszültségeket.

A Duna megalakulása óta nagy figyelmet fordít a minőségi, nemzetközi tartalmak bemutatására. Az Egy csodálatos asszony dupla részeit követően a Leyla méltó folytatása ennek a törekvésnek – egy olyan sorozat, amely nemcsak a török drámák rajongóit szólítja meg, hanem mindenkit, aki szereti az emberi történeteket, a bonyolult érzelmi viszonyokat és az elgondolkodtató dilemmákat.

Leyla – premier augusztus 1-jén, folytatás minden hétköznap 18:50-kor, csak a Dunán. Az egyes epizódok 7 napig megtekinthetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA