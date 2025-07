Hazai slágerek bűvöletében nyáron is a Magyarország, szeretlek! című műsor zenekara

A Magyarul Szeretjük Zenekar országjáró turnéra indult, hogy modern feldolgozásokban szólaltassák meg a legismertebb magyar slágereket. A zenekar egyik énekese, Nádor Dávid az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában mesélt a több generációt összekötő koncertprogramról, és arról is, hogy hamarosan szülővárosában, Szegeden lépnek fel neves vendégművészekkel.

A Duna népszerű vasárnap esti vetélkedőjének, a Magyarország, szeretlek! című műsornak állandó szereplője a Magyarul Szeretjük Zenekar. A zenei projekt tagjai ismert magyar slágereket dolgoznak fel modern hangszerelésben, több generációt egyszerre megszólítva. A nyári szünet alatt sem tétlenkedik a formáció, szerte az országban koncerteket adnak. A turnéról az egyik énekes, Nádor Dávid beszélt az M2 Petőfi TV élő műsora, az Esti Kornél vendégeként.

„Több mint 700 magyar slágert dolgoztunk eddig fel a Magyarország, szeretlek! adásaiban. A koncertrepertoárunk egy 120 perces műsor, mintegy 50 dal részletéből állt össze, a 40-es évektől napjainkig. Mindenkihez szólunk: valakiben emlékeket ébresztünk, másoknak új élményeket adunk” – hangsúlyozta Nádor Dávid, aki kolléganőjével, Kiss Enikő énekesnővel a Csináljuk a fesztivált! című műsorban is több emlékezetes produkciót vitt színpadra.

Az énekes arról is beszélt, hogy hamarosan szülővárosába, Szegedre is eljutnak a zenekarral, ahol vendégművészek is csatlakoznak hozzájuk: Koós Rékával és Varga Miklóssal lépnek fel a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Popmúzeum című előadásukkal.

A Magyarország, szeretlek! adásai újranézhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA (Fotó: Zih Zsolt)