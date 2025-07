A Bors szerint iskolai mészárlást népszerűsíthetett Azahriah az egyik videóklipjében

A Bors szerint Azahriah két évvel ezelőtt leforgatott egy olyan videóklipet, amely egy iskolai tömegmészárlás hangulatát idézte meg. A lap szerint a zenész eleinte egyáltalán nem érzékelte, hogy mi a probléma az ilyen tartalommal, és csak több nap után, a menedzsmentje rábeszélésére törölte az klipet, amelyet később csak egy „szoftosabb” verzióban töltöttek fel vissza az internetre.

Mint a múlt héten írtuk, Azahriah egy (utóbb letörölt) Instagram-posztban „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz szavazóit. A kijelentésére több közéleti szereplő is reagált, amelyet követően a zenész bocsánatot kért. A mondat azonban Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában is téma volt még.

A Bors ezen előzmények után írt most arról, hogy az énekes két évvel ezelőtt

leforgatott egy olyan zenei klipet, amely egy iskolai tömegmészárláshoz hasonló képsorokat jelenít meg, és ő maga volt a főszereplője.

A lap azt írta, hogy Azahriah azidőtájt a klipet, amikor Szerbiában egy diák egy iskolai lövöldözésen 8 osztálytársával és egy biztonsági őrrel is végzett – a szóban forgó mészárlás a 2023 május belgrádi lövöldözés volt (a mészárlásnak – amelynek ügyében azóta ítélet is született – utóbb még egy tizedik halottja is volt, aki később hunyt el a kórházban).

A Bors szerint Azahriah klipjében vannak földön fekvő emberek, szétvert arcú diáklány és akasztókötél is.

A lap azt írta, hogy Azahriah véres videóját egy kis keresés után ma is meg lehet találni az interneten, mert a rajongói – zömmel tizenéves fiatalok – már az első pillanatban lementették a videót.

A Bors úgy tudja, hogy Azahriah menedzsmentje csak több nap után kapott észbe a videóval kapcsolatban. Először egyfajta pánikreakcióként cenzúrázni próbálták a felvételt, és készítettek „egy szoftosabb, kevésbé erőszakra felbujtó verziót.”

A lap szerint Azahriah a végsőkig ragaszkodott az eredeti kliphez, össze is veszett a menedzsmentjével miatta, cenzúrát emlegetett, és kirúgással fenyegette meg őket.

Több napnak kellett eltelnie míg belátta, hogy amit tett az akár bűncselekmény, erőszakra való felbujtás is lehet. Mára csak a cenzúrázott, „szoftosabb” verzió maradt fent a menedzsment oldalán – állítja a Bors.

Bár a lap nem nevezte meg a dalt, a leírás alapján ez esetleg a Szosziazi című szám klipje lehet. Akit érdekel, az itt megtekintheti az eredeti, törölt verziót.

Kiemelt kép: Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. A fesztivált augusztus 23. és 26. között rendezik meg a Balaton-parti településen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)