A jazz több árnyalatának képviselőivel mutatja meg a műfaj sokszínűségét a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál

Három este, három koncert, három különböző jazz-stílus várja idén is a műfaj kedvelőit augusztus 21–23. között Salföldön, a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon. A részletekről a Szakcsi Rádió főszerkesztője, Esztergályos Máté beszélt a Nyár 25 balatoni stúdiójában.

Óriási érdeklődés övezte a tavaly nyári I. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált, amellyel az akkor még csak néhány hónapja működő Szakcsi Rádió kedveskedett az élő jazz-zene varázsát kedvelő hallgatóságnak. A siker után nem volt kérdés, idén újra megrendezi háromnapos jazzfesztiválját a műfaj hazai képviselőinek részvételével Salföldön a közmédia online jazzrádiója. Minderről a rádió főszerkesztője számolt be a Nyár 25 vendégeként a Dunán. A háromnapos zenei eseményére idén augusztus 21-23. között várják az érdeklődőket a Balaton közelségében, a Salföldi Kulturális Központban.

„A tavalyi tematikához hasonlóan idén is három nap, három este, három koncerttel, de új előadókkal várjuk az érdeklődőket. A fellépők a jazz három árnyalatának képviselőiként mutatják meg, a színes jazz-palettán mindenki megtalálja, amit kedvel” – fogalmazott Esztergályos Máté.

A nyitóesten a rádió csatornahangjaként is ismert Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója a visszafogottabb, lírai vonalat képviseli, a második napon zenélő, két ikonikus jazz-zenész kollaborációjaként létrejövő formáció, Dés László és Dresch Mihály Quartetje egy másik színt mutat meg, a zárónapot fémjelző Modern Art Orchestra és Tony Lakatos közös produkciója nagyzenekarral pedig zenei kuriózumnak ígérkezik.

Bár a jazz kis klubokból indult, Esztergályos Máté úgy látja, a műfajnak szabadtéren is van helye. Az élőzene varázsát a helyszínen és a Szakcsi Rádióban is átélhetik, a nyárvégi fesztiválra hangolva pedig június 27. és augusztus 15. közötti várják az érdeklődőket Salföldön a Szakcsi Jazzpéntek koncertsorozatra, amelyek előadásai egy héttel később a rádióban is meghallgatók.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

