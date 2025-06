Balatonról szól a Kossuth Rádió adása – újra Révfülöpről jelentkezik a Délelőtt

Idén nyáron is útra kel a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja, és a tavalyi nagy sikerre való tekintettel, újra Révfülöpre költözik a stáb egy része. Június 30-tól három egyhetes turnusban a Duna Nyár 25 című magazinműsorral összekapcsolódva sugározza adását a nemzeti főadó.

A televíziós és rádiós műsorkészítők szorosabb együttműködésének eredményeként a nézők és hallgatók egyaránt a nyári időszakban gazdagabb tartalommal találkozhatnak a Duna és a Kossuth Rádió jóvoltából. A Duna Nyár 25 című élő műsora minden nap 10 órakor kezdődik, míg a Kossuth Rádió 10:30-tól csatlakozik szolgáltató jellegű tartalommal, izgalmas riportokkal, praktikus információkkal, nyári tippekkel, turisztikai ajánlatokkal és helyszíni bejelentkezésekkel.

„A tavalyi jó gyakorlatot követve folytatódik együttműködésünk: három alkalommal töltünk egyhetes turnusokat a Balaton partján. Ez egy remek lehetőség, hogy a televíziós és a rádiós kollégák összedolgozzanak, csak úgy, mint azon a rendhagyó napon, amikor 45 év után a második magyar űrhajós, Kapu Tibor felbocsátásának pillanatairól tudósítottunk közösen. Ez a szinergia azért is fontos, mert két közönséget képes összekapcsolni” – hangsúlyozta Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója. Hozzátette, ha épp nem Révfülöpön tartózkodik a stáb, az ország minden szegletéből tudósítanak a Kossuth Rádió vidéki riporterei.

A műsor felelős szerkesztője kiemelte, az élő műsor inspiráló ereje már tavaly is kézzelfogható volt: „Egyik riportunk hatására egy 30 fős motoros társaság a szegedi lézerközpontba látogatott el. Ez is jól mutatja, hogyan válik valós élménnyé a rádióhallgatás” – fogalmazott Volf Nagy Tünde. A Nyár 25 idézett beszélgetése újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Nyár 25 és Délelőtt – minden hétköznap délelőtt Révfülöpről, a Dunán és a Kossuth Rádió műsorán.

Kiemelt kép: Volf Nagy Tünde és Siklósi Beatrix (Fotó: Nyár 25/Mészáros András)