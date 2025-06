Egy sorsfordító operett felújított változatban az M5 műsorán

A Koldusdiák című háromfelvonásos alkotással folytatódik június 28-án este az M5 kulturális csatorna felújított operetteket bemutató sorozata. A darab, amelyet a közönség először 1882-ben láthatott, megváltoztatta az osztrák zeneszerző, Carl Millöcker életét.

A magyar operettkultúra hagyományainak ápolása és megőrzése érdekében a közmédia kulturális csatornája január óta minden hónap utolsó szombatján 21 órától a műfaj legnagyobb közönségkedvenceit mutatja be – az MTVA Archívuma és a Filmiroda jóvoltából – felújított változatban. A sorozat következő darabja a Koldusdiák című operettfilm, amelyet a Magyar Televízió Zenés TV Színházának 1978-as produkciójából tűz műsorára az M5.

Az osztrák zeneszerző, az operettkomponisták atyjaként is emlegetett Carl Millöcker darabja 1704-ben játszódik, Krakkóban. A történet szerint Opalinszki Ádám grófot, a lengyel lázadás vezérét nem tudja elfogni Ollendorf ezredes, a város kormányzója. Az ezredest egy bálon pofon vágja Laura, Nowalska grófnő leánya. A sértett tiszt bosszúból két csavargó koldusdiákot kihozat a börtönből, akiket, mint herceget és adjutánsát mutat be. Laura beleszeret az álhercegbe, barátnéja, Bronislava pedig az adjutánsba, aki nem más, mint a keresett Opalinszki Ádám.

A háromfelvonásos operett premierje 1882 decemberében volt Bécsben. A zeneszerző életét megváltoztatta a műsikere, amelyet a bemutatót követő évben két New York-i színház is műsorára tűzött, majd később többször is megfilmesítették. Ez lett Millöcker legsikeresebb operettje. Ennek köszönhetően hagyhatott fel végleg karmesteri munkájával, amelyet még korábbi mestere, Franz von Suppé ajánlására kezdett el.

Az M5 felújított operettjei közül augusztus utolsó szombatján a fent említett mester Boccaccio című darabját láthatják a felújított Zenés TV Színház sorozatban.

Koldusdiák – június 28-án 21 órától az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTVA