Selyemutakon – riportfilm sorozat Kína egyik legszebb városáról szombatonként az M5-ön

A több ezer éves hagyományok és a modernitás együttélését mutatja be Kína egyik legrégebbi városában, Szucsouban készített rövid riportfilm sorozatával a közmédia kulturális tévécsatornája június 28-tól. A Selyemutakon című szombatonként 20:40-től látható, saját készítésű műsor betekintést nyújt az ősi építészet, a selyemhímzés, a népviselet vagy a pingtan népzene ma is létező világába.

Jámbor Flóra, az M5 műsorvezetője a kínai televízió meghívására május végén egy hétig forgatott a 2500 éves történelemmel bíró Szucsou városában, amelyet még Marco Polo nevezett el a kelet Velencéjének rengeteg folyója és hídja miatt. Az ezeréves kertekkel és felhőkarcolókkal egyaránt rendelkező metropolisz ma mintegy 13 millió ember otthona, akik közül sokan foglalkoznak még a régi tradíciók kutatásával és ápolásával, belőlük lettek a filmsorozat szereplői és interjú alanyai.

„Úgy döntöttem, utánajárok, mitől különleges ez a hely – nem lexikonból, hanem első kézből. Öt napon át jártam Szucsou utcáit, beszélgettem a mesterekkel, csónakáztam a múlt tükrén, és közben próbáltam megérteni, hogyan tud egy város egyszerre ezer éves és meglepően modern lenni” – mondta élményeiről Jámbor Flóra, hozzátéve, hogy egy más világgal, felfogással és gondolkodásmóddal találkozott, amelyben a közösség a fontos, nem az egyén.

Az utazás a város szívéből indul, a Hsziamen kikötőből, ahol az ősi csatornák még mindig a nyüzsgő kereskedelmi múltról árulkodnak a modern világ ritmusában. Innen vezet az út a Halászmesterek kertjébe, ahol nemcsak a táj rendezett szépsége ejtheti rabul a látogatót, hanem a filozófia, amely a kert minden elemébe beleszőtt gondolatként jelen van. Szucsoi selyemhímző mestereket is megismerhetnek, akik tűvel és szállal nemcsak anyagot, hanem történelmet és identitást hímezek vászonra – generációkon átörökített tudással és szinte meditatív precizitással. A modern és a tradicionális hangok különleges találkozását élhetik át a Pingjiang utcában. Az esti lampionfényben megelevenedik a Pingtan, a régióra jellemző zenei előadóművészet, amely egyszerre mesél, ritmizál és teremt kapcsolatot múlt és jelen között. A záróepizódban a sorozat reflektál a jövőre is: a Kaiyuan templomnál nemcsak a spirituális örökség maradéktalan szépsége jelenik meg, hanem a digitális örökségvédelem modern megoldásai is.

A Selyemutakon című riportfilm sorozat öt, egyenként 11 perces részből áll és június 28-tól minden szombaton 20:40-től látható az M5 kulturális csatornán.

Az epizódok:

A történelem kapujában – Hsziamen kikötő és az ősi csatornák (június 28.)

Keleti mikrokozmosz – A halászmesterek kertje (július 5.)

Tűvel írt történetek – A suzhoi selyemhímzés (július 12.)

Lampionok hangjai – A Pingjiang utca és a Pingtan (július 19.)

Múltmentés és jövőtervezés – Kaiyuan-templom és a digitális örökségvédelem (július 26.)

