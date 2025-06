Reviczky Gábor aggasztó hírt közölt, szívműtét előtt áll a színészlegenda

A Nemzet Művésze sikeresen leküzdötte rákbetegségét, azonban újra kórházba került és komoly műtét előtt áll.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész Reviczky Gábor nemrég bejelentette, hogy legyőzte a rákot és többé nem veti alá magát kemoterápiás kezeléseknek.

Reviczky Gábor szerint nem megoldás a kemoterápia

„Nem szívesen vállalom a kemót, nehéz ezt megértenem, elpusztítanak nyolc deka rákot, és megölnek hat kiló egészséges sejtet”

– érvelt korábban a legendás színész.

Reviczky 2025 tavaszára kifejezetten jó fizikai állapotnak örvendett, tele volt tervekkel és a hangulata is kiváló volt. Annak is nagyon örült, hogy Halhatatlanok Társulatának is a tagjává vált.

Reviczky Gábor most újabb ijedelemre okot adó fejleményekről számolt be az egészségét illetően.

„Jelenleg is kórházban vagyok és egy szívműtét előtt állok”

– nyilatkozta a Borsnak a színművész, aki többet nem kívánt most mondani az állapotáról és a műtét részleteiről.

Reviczky Gábor korábban a hirado.hu-nak adott interjúban is elmondta, hogy 2022 decemberében prosztatarákkal diagnosztizálták, melynek következtében áttétek is kialakultak a szervezetében.

A színész 2023-ban hozta nyilvánosságra betegségét, ami prosztatarák volt, de később csontrák is kialakult nála. Több kezelésen is átesett, köztük kemoterápián és sugárterápián is. Bár az orvosok nem jelentették ki hivatalosan, hogy meggyógyult, Reviczky Gábor úgy érzi, tünetmentes.

Kiemelt kép: A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az MMA rendes tagja a Pesti Vígadóban 2021. október 22-én. (Fotó: MTI/Cseke Csilla)