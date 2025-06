Kóbor Léna édesapjához hasonlóan alkot

Az Omega legendás frontemberének lánya édesapja nyomdokait követve maga is zenei pályára lépett. A Nyár 25 vendégeként az alkotás folyamatáról és példaképeiről is mesélt Kóbor Léna, aki apai örökségét nem teherként, hanem inspirációként éli meg.

Tavasszal ünnepelte 18. születésnapját a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, az Omega 2021-ben elhunyt frontemberének, Kóbor Jánosnak a lánya. Kóbor Léna számára álomszerű születésnapot rendezett édesanyja, családtagok, barátok részvételével. A fiatal énekes nemrég indult el a zenei pályán, megjelent első dala, videóklipje és elárulta, alkotótársával további megjelenéseket is terveznek. Az éneklés mellett következő dalában rappelni is hallhatják, a klipekben pedig táncos oldalát is megmutatja. Kóbor Léna minderről a Duna nyári élő magazinműsorának révfülöpi stúdiójában mesélt, és azt is megosztotta, hogy példaképeihez – Jennifer Lopezhez és Beyoncéhoz – hasonlóan a showműfajban szeretne alkotni, énekes-táncos produkciókkal állna színpadra.

Az alkotás folyamatáról is beszélt, mint mondta, erről sokat tanult édesapjától. „Öröksége nem teher számomra. Kiskoromtól kezdve megszoktam a szerepléseket, imádtam a koncertjein lenni és nézni őt a háttérből. Édesapám otthon nem énekelt előttünk, mindig csak azt mutatta meg, ami már készen volt. Ezzel én is így vagyok, csak ha már befejeztem az alkotói folyamatot, akkor hallhatja először még édesanyám is” – árulta el Kóbor Léna a Nyár 25 vendégeként.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Kóbor Léna (Fotó: Mészáros András/Nyár25)