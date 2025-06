Ötméteres robot látható egy magyar cirkuszi társulat előadásában

Ötméteres robot táncol az artistákkal a levegőben a Recirquel magyar cirkuszi társulat új, Walk My World című előadásában – közölte a társulat az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint a világon az elsők között Budapesten lesz látható olyan légiartista-szám, amelyben az előadóművész egy robottal működik együtt. A társulat immerzív produkciójának egyik eleme lesz az az ötméteres robot, amelyet magyar alkotók építettek meg. A szerkezet, amely júniusban érkezett a Millenáris parkba, a Prop Factory Studio munkája, amely olyan hollywoodi szuperprodukciók díszletein is közreműködött, mint a Dűne: Második rész, a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Mentőexpedíció.

A tájékoztatás szerint az alkotók az autógyárakban használt, nagy teljesítményű és nagy pontosságú, programozható robotot fejlesztették tovább úgy, hogy egy hatalmas, félelmetes lény illúzióját keltse. A gép, amely az előadás csatajelenetében a trójai falovat jeleníti meg, nemcsak vad mozgásokra képes, hanem egészen finom, érzéki mozdulatokra is.

Kiemelték, hogy

a Walk My World produkció egy kortalan, egyszerre retró és futurisztikus világban kelti életre a Vergilius eposzán alapuló mitikus történetet,

Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját. Miközben a mítosz sokféle ismert szimbólumon és karakteren – amilyenek a labirintus, a jósda, a Minótaurosz és az istenek – keresztül válik átélhetővé a néző számára, a díszletterek a 20. század gazdag tárgykultúráját idézik meg, és átvezetnek sci-fik világába is.

„A Walk My World kortalan univerzumában az antik világ misztikuma ugyanúgy jelen lesz, mint a high-tech technológia,

filmszerű utazássá varázsolva az egész estés előadást” – idézték a közleményben Vági Bencét, a produkció kreatív koncepcióját megalkotó Recirquel Társulat művészeti vezetőjét.

A közleményben arra is kitértek, hogy a produkció díszletterében a robot mellett számos további különleges szerkezet látható:

többek között egy fényekben úszó trón; hatalmas tartályokból álló, forgószínpadot is magában foglaló barlang; a földről felemelkedő ágy és asztal; valamint egy régi repülőgép elektronikájára épülő irányítópult is megtekinthető lesz. Mint írták, mindezt testközelből élheti át a közönség, szabadon fedezhetik fel az előadás hatezer négyzetméteres terét, és megérinthetik a tárgyakat is. Az események karnyújtásnyira zajlanak a nézőktől a két és fél órás produkció alatt – tették hozzá.

A Walk My World novembertől látható a Millenáris Nagycsarnokban – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép forrása: a Walk My World produkció közösségi oldala