Magyarország után Európát hódítaná meg – Kádár L. Gellért az M5-nek mesélt karrierálmáról

Kádár L. Gellért neve mára összeforrt a magyar történelem egyik legnagyobb alakjával, Hunyadi Jánossal. A Hunyadi című magyar–osztrák történelmi sorozat címszerepében nyújtott alakítása után a fiatal erdélyi színész egy csapásra a reflektorfénybe került, és újabb kapukat készül megnyitni – osztotta meg az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában.

Erdélyből, Kovászna megyéből indult a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem padjából a Tompa Miklós Társulat színpadán át, és kitartó munkával jutott el a nemzetközi figyelem küszöbére Kádár L. Gellért. Az M5 kulturális csatornának adott interjúban a színész őszintén mesélt az útról, amely elvezette őt Vajdahunyad várától a népszerűségig.

„Számomra Hunyadi most jelen pillanatban egy olyan személy, aki motivál és erőt ad a folytatáshoz” – mondta a Hunyadi címszereplője, aki bár a Patthelyzet című 2020-as magyar thrillerben is feltűnt, igazi áttörést a történelmi sorozat főszerepével ért el.

„A népszerűség sokkoló. Most is meg tud lepni az, hogy hogyan néznek rám az emberek az utcán”

– árulta el a színész, akinek a zavartalan, magányos séták mostanában nem adatnak meg, ám ezt nem bánja: tudja, hogy ez is a siker része. Nem is elégszik meg az anyaország rajongásával, új célokat tűzött ki magának: „Magyarországon már cseng le a Hunyadi-láz. Persze, még a köztudatban van, viszont nem annyira intenzív, mint a kezdetekkor. Európában azonban csak most kezd kivirágozni, ezért ha nyílnak ki előttem újabb kapuk, akkor az mostanában lesz. A célom a terjeszkedés, és ha olykor kopogtatni kell a kapukon, akkor megyek, és kopogtatok” – hangsúlyozta szándékait Kádár L. Gellért, aki úgy érzi, készen áll meghódítani a Kárpát-medencén túli világot. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos (b) és a címszerepet játszó Kádár L. Gellért (k), valamint Laurence Rupp (j) színművész a Hunyadi-tévésorozat premier előtti sajtótájékoztatóján a Hotel Intercontinentalban 2025. március 5-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)