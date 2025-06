Felejthetetlen rockmaraton: „Kár, hogy vége, jöhetne a következő!”

Hozta a megszokott – és nyugodtan mondhatjuk – már-már el is várt magas színvonalat a nickelsdorfi Nova Rock Fesztivál. Sőt, a fellépők mellett a szervezők is alaposan kitettek magukért, ami egy, a 20. születésnapját ünneplő rock fesztiváltól igazán szívet melengető.

Talán azért is, mert ennyi idő után számos fesztivál hajlamos kicsit elsilányulni. A „sógorok” szervezésére és felkészültségére ez azonban egyáltalán nem igaz. Már az érkezésnél segítőkész neon zöld mellényes rendezők irányították a hatalmas autós tömeget, a gyanútlan turista pedig a kihelyezett rendőrtől is útbaigazítást kapott:

„Turn left, and go back to Hungary!” – vagyis: Fordulj balra, és menj vissza Magyarországra! – hangzott a rendőr válasza arra a kérdésre, hogy merre is kéne mennünk. Majd ezzel a lendülettel el is nevette magát és készséggel útbaigazított, hogy oda találjunk az addigra alaposan megtelt parkolóhoz. A „minden jegy elkelt” felirat már hónapokkal korábban olvasható volt a fesztivál honlapján a június 12-i napnál, amikor is fellépett az immár új felállásban zenélő Linkin Park. Több tízezren voltak kíváncsiak Mike Shinoda újjászervezett bandájára és nem is kellett csalódniuk, de erről kicsit később.

Nincs készpénz, nincs bankkártya, karkötőre töltött pénz van. A karkötő átvétele után kerítésen innen és túl is könnyedén válthatunk pénztárcánk vastagsága szerint. Az fesztivál árai nem földtől elrugaszkodottak, 6-8 euró az ital és 15-20 euróból jól lehetett lakni (étvágytól függően persze).

Belépésnél táska átvizsgálás volt, de motozás nem.

A finn Apocalyptica csak előétel volt, ahogy Iggy Pop is – bár a 78 éves zenészlegenda ezért a kijelentésért biztosan kikelne magából. Nem is csoda, kora és életvitele, no meg két lába hosszúsága közti különbség dacára forgószélként kapta a hallgatóságot.

A mellékhelyiségek kulturáltak és tiszták, ez nagyon becsülendő. A szokásos hordozható toalettek mellett a fesztiválokon már-már luxusnak számító zöld-piros (szabad-foglalt) kijelzővel ellátott mellékhelységeket is felszereltek a szervezők. Kézmosáshoz szappan és papír még a késő esti koncert után is volt.

Apropó késő esti koncert!

Amerre nézett az ember, mindenhol a tömeget látta. Badarság lenne állítani, hogy a telt ház a Linkin Parknak volt köszönhető. Chester Bennington 2017-es tragikus halála óta először indult világkörüli turnéra a banda és bár a hírek szerint Amerikában alább hagyott a lelkesedés, az új énekessel, Emily Armstronggal és új dobossal, Colin Brittainnel felálló kaliforniai zenekar nem okozott csalódást. Ugyan az első öt dalból még hiányzott az átütés – Emily talán a Chester iránti kegyeleti okokból, vagy mert három nappal korábban Bécsben is felléptek – mintha kímélte volna a hangszálait, az új szerzeményre, a The Emptiness Machine-re feloldódott.

A torka szakadtából való üvöltés a koncert utolsó harmadára megérkezett a Fainttel. Ehhez lehet, hogy az is kellett, hogy az In The Endet a több tízezer ember énekelte el. Az utolsó dalra a Bleed It Outra aztán kijöttek a tartalékok és mindenki elégedetten nyugtázhatta, nem olyan a Linkin Park, mint Chesterrel, de az új formáció igenis életképes és megérte meghallgatni a csapatot.

Kihasználva rajongó tömeget a Nova Rock szervezői két jövő évi húzónevet már be is jelentettek. 2026 június 11-e és 14-e között biztosan fellép a világ egyik legismertebb amerikai punk együttese, az Offspring és a brit hardcore banda, a Bring Me The Horizon. Érdemes beírni a naptárba…

Nova Rock!

Nagyon jó volt veled, hiányozni fogsz. Találkozunk jövőre!