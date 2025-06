Apátlan társadalomban élünk! – őszinte beszélgetéssel folytatódik a hirado.hu új sorozata, a Sorsfonalak

Két négygyermekes édesapa, akik könyvet írtak az apaság rögös útjáról. Apák, akik folyamatosan keresik a válaszokat, és közben fogódzót nyújtanak másoknak. A Sorsfonalak következő epizódjában Bolyki László zenész, publicista, lelkigondozó és Süveges Gergő újságíró, kommunikációs tréner, az Apakulcs alapítója lesznek Kisfaludy Nóra vendégei.

Mi a „jó apaság” ismérve? Egyáltalán létezik tökéletes apa, vagy bőven megfelelő az is, ha valaki csak „elég jó” az apaságban? Miért fontosak apa–fia között a beavatási rítusok, és mi közük van ezeknek a férfivá váláshoz? Ilyen és ezekhez hasonló problémákat jár körül a Sorsfonalak ApaProjekt című epizódja, amelyben arra is rávilágítanak a vendégek, hogy egy apátlan társadalomban élünk, ahol a generációk nem egymás mellett, egymástól tanulva nőnek fel, és hogy az apaság krízise mögött a férfiasság krízise húzódik meg.

A Sorsfonalak podcast felvételén Süveges Gergő (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Gondolta volna, hogy amikor egy férfi megtudja a gyermeke érkezését, benne is elindulnak a hormonális változások? De vajon mekkora kihívást jelent egy férfinak kifejezni az érzéseit és kapcsolódni a gyermekéhez? És mindez miért megy olyan könnyen az anyáknak? Létezik egyáltalán zsigerből jövő apai ösztön, vagy legalább elsajátítható? – többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk a műsorban.

Az epizódból kiderül, hogy mennyire határoz meg minket az otthonról hozott szülői minta, és fény derül arra is, hogy törvényszerű-e a negatív példák generációkon keresztül történő hurcolása, vagy akár túl is léphetünk rajtuk, és előnyünkre fordíthatjuk a sebzettségeinket. A beszélgetés tanulságos történeteken keresztül felhívja a figyelmet arra is, miért fontos, hogy a szülők mintát és értékeket adjanak át a gyermekeiknek.

A Sorsfonalak podcast felvételén Bolyki László (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Az adásból megtudhatjuk, hogy mennyire élnek még a társadalomban a férfi és a női szerepekhez köthető sztereotípiák, és milyen a megítélése a gyermekeivel otthon maradó apáknak vagy a „karrieristának” mondott anyáknak. S hogy miért hasonlít az apává válás a nyelvtanulásra, mi köze van az ipari forradalomnak az apasághoz, és hogy miért jobbak az apák a feldobásban, mint az elkapásban, erre mind-mind választ kapunk a Sorsfonalak következő részében.

A Sorsfonalak-sorozat nem véletlenül kapta a Találkozások egy közös pont mentén alcímet, ugyanis Kisfaludy Nóra minden epizódban két olyan embert mutat be, akik talán nem is ismerik egymást, de egy élethelyzet, egy sorsfordító esemény, egy helyszín, közös életcél vagy éppen azonos értékrend miatt összeköthetők, közös úton járnak.

A Sorsfonalak podcast felvételén Süveges Gergő, Bolyki László és Kisfaludy Nóra (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A műsorfolyam mély, őszinte, néhol megrendítő beszélgetéseken keresztül igyekszik fogódzókat nyújtani azoknak a nézőknek és hallgatóknak, akik a hétköznapi élet mókuskerekében hasonló helyzetbe kerülnek. Az epizódok egyéni sorsokon, történetek mentén olyan témákra és problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek a mindennapjaink részei, de tabuként kezeljük, elfojtjuk őket, vagy egyszerűen csak nem foglalkozunk velük eleget.

A Sorsfonalak az első évadában többek között olyan témákat jár körül, mint a gyászfeldolgozás, az örökbefogadás, a transzgenerációs traumák, az apaság kérdése, a zene sorsfordító ereje vagy éppen a segítségnyújtás szerepe az életünkben.

