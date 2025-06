Kevesen tudják, ki volt nagy hatással Harsányi Gábor pályaválasztására

Előbb volt jelen az írás az életében, a színészet csak később kezdte érdekelni a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt. A 80. születésnapját ünneplő Harsányi Gábor az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában emlékezett vissza pályaválasztását befolyásoló gimnáziumi élményére.

„Szép életmű van mögöttem” – kezdte Harsányi Gábor a Librettó vendégeként. Az érdemes művészt, írót június 15-én ünnepelt 80. születésnapja alkalmából köszöntötték az M5 stúdiójában. A színművész bevallotta, törekszik arra, hogy megragadja a pillanatot. Korával kapcsolatban nagymamája bölcsességét idézte fel, aki hozzá hasonlóan kellő humorral állt az idő múlásához.

„Édes fiacskám, az öregség nem gyengeség, az öregség különleges műfaj. Komédia, vagy tragikomédia, attól függ, mennyire fáj a lábad”

– emlékezett vissza szeretett felmenője szavaira.

A számtalan ikonikus filmben, sorozatban és színpadi műben maradandót alkotó művész íróként is ismert, közösségi oldalán irodalmi novellákkal várja a követőit. A Librettóban felidézte, hamarabb alkotott tollforgatóként, érdeklődése csak később fordult a színjátszás felé. „Gimnáziumi éveim alatt egy Mikszáth-kutató tanárom szervezett önképző kört az iskolában, ahol novellákat írtunk. Egyik művemet beadta a rádió pályázatára, amelyen szép eredményt értem el. A jutalmam az volt, hogy végignézhettem a novellám dramatizált változatát. Főhősömet, Bodrogi Gyula személyesítette meg. Alakítása lenyűgözött, ekkor voltam 15 éves, elkezdett érdekelni a színház világa, repertoárt gyűjtöttem, és jelentkeztem a színművészetire” – mesélte a stúdióban Harsányi Gábor, akinek az írás most is az élete része, nagy álma, hogy forgatókönyvéből végre elkészülhessen a filmje.

A teljes beszélgetés újranézhető a Librettó Médiaklikk-oldalán.

Librettó – hétköznap 16:30-tól élőben az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: Harsányi Gábor (Forrás: MTVA)