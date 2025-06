Vörös szőnyeg, gála, csillogás – Élőben közvetíti a MOZ.GO díjátadóit az M5

Igazi sztárparádéra készülhetnek a filmrajongók: a MOZ.GO, Magyar Mozgókép Fesztivál legizgalmasabb pillanatait élőben közvetíti az M5 kulturális csatorna június 20-án és 21-én. Két este megannyi filmes legendát felvonultató gála vár a nézőkre.

Június 20-án péntek este Balatonfüredről sugározza élőben 18:30-tól az M5 a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíj-átadó gáláját, ahol a díjazott alkotók munkássága előtt tiszteleg a hazai filmes szakma. Szombaton pedig felgördül a függöny a MOZ.GO díjátadó gálaestjén is. A vörös szőnyegen a magyar filmszakma krémje vonul fel. Az est háziasszonya, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, Morvai Noémi lesz, aki exkluzív interjúkat is készít legnagyobb alkotókkal.

A legjobb film és a további 21 kategória mellett harmadik alkalommal adják át a közmédia által alapított Huszárik Zoltán-díjat a filmfesztivál záróeseményén. Az elismerést az a filmes kapja, aki az év során kiemelkedő teljesítményével maradandót alkotott a hazai filmművészetben. A MOZ.GO fesztivál zsűrije 2025-ben: Für Anikó, Horváth Csaba, Pacskovszky József, Romwalter Judit és Tóth István Zoltán határoznak a Magyar Mozgókép Díjról, amelyet az éves magyar filmtermést felvonultató elsőszámú rendezvényen és szakmai találkozón, a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon adnak át a nyerteseknek. A 2025. június 18. és 21. között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban tartandó filmfesztivál rangos elismerését a hazai alkotók legújabb, a versenybe benevezett játékfilmjei, tévéfilmjei, egész estés dokumentumfilmjei, rövid dokumentumfilmjei, kisjátékfilmjei, egész estés animációi, rövid animációi és tévésorozatai között osztják ki.

A legnagyobb érdeklődés a játékfilm kategória jelöltjeit várja. Versenyben van a címért a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Ma este gyilkolunk, a Most vagy soha! és a Véletlenül írtam egy könyvet. A tévéfilm kategóriában induló alkotások közül a legtöbbet a közmédia mutatta be, ezek között mérkőzik meg az Ők tudják, mi a szerelem, a Királytalálkozó és a Ványa bácsi – Buborékkeringő, továbbá a Lepattanó és a Széchenyi és az utolsó éjszakai látogató című film is.

Az M5 nemcsak a díjátadókat közvetíti, hanem egész héten különleges tartalmakkal készül: portrébeszélgetések és játékfilmek idézik meg az életműdíjasok munkásságát.

A hazai film legnagyobb ünnepe – a Veszprémi régióban valamint az M5-ön június 18-21-ig.

Kiemelt kép: MTVA