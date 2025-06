Kéthetes elzárást kapott Korda György, géppisztolyos katonák vezették el

Korda György romantikus slágereit részben az élet is ihlette, hiszen mielőtt megismerte feleségét, Balázs Klárit, maga is nagy hódító volt. Egyszer még katonai büntetést is kapott „szerelemféltés” miatt, amikor sorkatonaként szolgált – az énekes mindezt a Magyarország, szeretlek! legutóbbi epizódjában idézte fel játékosként.

„A budaörsi Petőfi laktanyában voltam sorkatona. Egy nap összeszólalkoztunk egy hölgyön az egyik katonatársammal, amiért büntetésből két hét elzárást kaptam” – idézte fel a kötelező katonai szolgálathoz kapcsolódó emlékét Korda György a Magyarország, szeretlek! évadzáró adásában. A Csináljuk a fesztivált! című zenés showműsor állandó zsűritagjaként is ismert előadóművész hozzátette: torzsalkodásba fajuló udvarlási kísérlete nemcsak a katonaságot, hanem a szüleit is megdöbbentette. „Drága szüleim jöttek meglátogatni. Engem meg a szabályoknak megfelelően, géppisztolyos katonák vezettek le hozzájuk. Amikor édesanyám ezt meglátta, majdnem összeesett. Azzal nyugtattam őt, hogy ne is törődjön ezzel, mert ez csak játék” – mesélte az énekes, hogyan igyekezett humorral oldani a történtek jelentőségét. Az anekdotához kapcsolódva – kihasználva, hogy a tánczene két ikonikus alakja, Korda György és Fűzy Gábor, hazánk legidősebb, még aktív bárzongoristája is a Magyarország, szeretlek! játékosai között van – táncra is perdítették a stúdiót: előadták a Sötét az utca című dalt, amelynek tréfás szövege egy börtönélményt jelenít meg. A Duna vetélkedőjének évadzáró adása újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi epizódok is. Kapcsolódó tartalom Magyarország szeretlek Kiemelt kép: Korda György, a zsűri tagja a Csináljuk a fesztivált! című műsor döntőjében, a tizedik adás felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap óbudai stúdiójában 2022. október 20-án (Fotó: MTI/Cseke Csilla)