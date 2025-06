Koltai Lajos újabb rangos elismerést vehet át

Június 18. és 21. között Veszprémben és a Balaton környékén ismét a magyar film remekei kerülnek reflektorfénybe: ötödik alkalommal rendezik meg a MOZ.GO Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált, amelyen 22 kategóriában osztják ki a rangos Magyar Mozgókép Díjakat. Az idei életműdíjasok egyike Koltai Lajos, aki az M5 Librettó című műsorának vendégeként beszélt arról: még nem tekinti lezártnak az életművét.

Koltai Lajos, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr-rendező, érdemes művész, aki a magyar és a nemzetközi filmművészet évtizedek óta meghatározó alkotójaként dolgozik és tanít. Munkásságát számos alkalommal ismerték el hazánkban és külföldön egyaránt, hamarosan a magyar filmszakma újabb rangos díját veheti át. A MOZ.GO életműdíja számára azonban nem lezárást jelent, megállóként tekint rá a folyamatos alkotás útján. Az M5 Librettó című műsorában úgy fogalmazott: „Benne vagyok egy folyamatban, hála Istennek, mert annyi dolgom van mindennel, és ez a folyamat nem engedi meg azt, hogy nagyon elgondolkodj rajta, hogy számot vess.”

A Semmelweis című, tavaly díjesőben részesült film rendezője alkotó emberként a visszatekintés helyett a továbbadást tartja a legfontosabbnak. Évtizedes tapasztalatait a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanáraként hagyományozza az új filmes tehetségeknek. Látásmódját is igyekszik átörökíteni: pályája során mély emberismeretre tett szert, sikere titkaként ezt nevezte meg.

„Rengeteget tanultam az emberi arcról és a színészi játékról. Mindig is ez volt az alap. Jodie Foster is emiatt választott engem, mert olyan operatőrrel akart együtt dolgozni, aki az ember mélyére lát” – hangsúlyozta Koltai Lajos. Hozzátette, még mindig „tele van” filmekkel, tervekkel és szenvedéllyel, és amíg van, aki kérdez és tanulni akar, addig a tanításnak is helye lesz az életében.

MOZ.GO események a közmédia csatornáin

A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legizgalmasabb programjairól és a díjátadóról az M5 kulturális csatorna számol be a Librettó és az Agenda című műsorában, valamint az M5 hivatalos Facebook-oldalán. A csatorna élőben közvetíti az Életműdíj-gálát június 20-án 18:30-tól, illetve június 21-én a 19:30-kor kezdődő Magyar Mozgókép Díjátadó gálát is. A program záróeseményén idén harmadik alkalommal adják át a közmédia által alapított Huszárik Zoltán-díjat. A Koltai Lajos rendezte Semmelweis című életrajzi drámát június 19-én 21:10-től, ismétlésben másnap 23:40-kor láthatják az M5-ön. A filmfesztiválhoz kapcsolódó részletes programkínálat elérhető a Médiaklikken.

