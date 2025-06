Mérföldkő a Virtuózok történetében – már egymillió megtekintésnél tart a zsűritagok My Way előadása

Lenyűgöző sikerrel zárult a 10 éves jubileumát ünneplő Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsor: a finálé egyik legmeghatóbb és legkülönlegesebb pillanata, amikor a sztárzsűri tagjai közösen adták elő Frank Sinatra által sikerre vitt legendás My Way című dalt, mindössze hat nap alatt több mint 1,1 millió megtekintést ért el a műsor YouTube-csatornáján.

A világklasszis előadók – Plácido Domingo, José Carreras, Dimash Qudaibergen énekesek és HAUSER csellóművész – ezzel a produkcióval nemcsak saját művészi sokoldalúságukat mutatták meg, hanem szívből jövő tisztelgést is nyújtottak a zene nemzeteken, korszakokon, évtizedeken átnyúló ereje, a barátság és a Virtuózok globális szellemisége előtt. A magyar fejlesztésű klasszikus zenei tehetségkutató tizedik évadát a világ számos országában figyelemmel kísérték online.

Peller Mariann, a műsor megálmodója és producere így nyilatkozott:

„Ez az előadás számunkra egy ünnep – a közös munka, a barátság és a zene erejének ünnepe. Különösen megható, hogy a közönség is ilyen szeretettel fogadta: a kommentek, a megosztások, a reakciók világszerte azt mutatják, hogy tíz év után is élő kapcsolatban vagyunk a nézőinkkel, és hogy a világ évtizedeken át topon lévő legendái és a legújabb hősök közösen tudtak maradandót alkotni.”

A nagy sikerű alkotás rendezője Szabó Stein Imre volt, aki kreatív producerként, íróként és filmesként is elismert, munkásságát számos rangos díjjal jutalmazták. Rendezőként olyan díjakat kapott meg, mint a Velencei Televíziós Filmfesztivál Arany Trófeája, a New York Festivals Television and Film Awards Silver Tower díja, emellett a brandépítési eredményeit három Red Dot Design Awarddal ismerték el.

A My Way egyben üzenet is: a zene egyetemes nyelv, amely képes hidakat építeni nemzetek, műfajok és generációk között.

A különleges produkció elérhető a Virtuózok hivatalos YouTube-csatornáján.

Kiemelt kép forrása: MTVA