A magyarság összetartozásának ünnepe – A torockói Duna Napok a Duna és a Duna World műsorán

Immár 11. alkalommal rendezte meg a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Duna Napokat az Europa Nostra-díjas magyarlakta faluban, Torockón. A nemzeti összetartozás érzését erősítő háromnapos kulturális rendezvénysorozatnak a televízió képernyője előtt is részesei lehetnek, a Duna június 14-től három szombat délutánon, míg a Duna World június 15-től vasárnap délelőttönként összefoglalót ad az eseményről.

Május 30. és június 1. között a magyarság sokszínű kultúrája ismét megtöltötte Torockót. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából évente rendezett magyarságünnep sokrétű kulturális, zenei és gasztronómiai programokkal, mesterségbemutatókkal, irodalmi- és gyerekműsorokkal, koncertekkel várta határon innen és túlról immár 11. alkalommal a látogatókat.

A magyarság összetartozását erősítő programsorozat valamennyi korosztálynak tartalmas kikapcsolódást nyújtott, olyan fellépőkkel, mint Mező Misi, a Lóci játszik, az EDDA Művek, a Duna-díjas Kormorán, a Petőfi Zenei Díjas Parno Graszt és S4Street, valamint az idén először megrendezett operettgálával. A gyerekeket Meseudvar várta kincskereséssel a Csukás Meserádió közreműködésével, Szalóki Ági pedig nemcsak a kisebbeket örvendeztette meg mesekoncertjével, a rendezvény zárásaként egyházi énekekből összeállított műsorával is várta a résztvevőket.

(Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A páratlan hangulatú rendezvényt a résztvevők ismét átélhetik, akik pedig nem tudtak ellátogatni Torockóra, azok is részesei lehetnek az eseményeknek, a fesztiválról készült háromrészes – Összetartozunk, Népi kultúra a Duna Napokon, valamint a Kultúra, család, közösség című – összefoglalót júniusban a Duna és a Duna World is műsorára tűzi. A Duna június 14-én, és az ezt követő további két szombaton 13:30-tól, a Duna World pedig június 15-én 9:40-től, majd június 22-én 10:15-től, végül a hónap utolsó vasárnapján is 10:15-től mutatja be a torockói ünnepi eseményeket.

Duna Napok Torockón – a Duna és a Duna World műsorán.

Kiemelt kép: A Budapesti Operettszínház gálakoncertje a torockói Duna Napokon (Fotó: MTI/Kiss Gábor)