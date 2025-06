Ilyen lenne, ha Terence Hill mesélne és énekelne

A legendás olasz színész jól ismert magyar hangja, Ujréti László látogatott el a Csukás Meserádió stúdiójába, hogy egy kedves történettel ajándékozza meg a hallgatókat. A rádió weboldalán megtekinthető videóban a színművész nemcsak mesélt és énekelt, hanem azt is elmesélte, hogy, amint megtanult olvasni, elkezdte bújni a könyveket.

A közmédia gyerekeknek szóló online meserádiójában ismert művészek, előadók tolmácsolásában hallhatók az esti mesesáv varázslatos történetei. A Csillagok esti mesefényben című műsorban Ujréti László ismerős hangja is felcsendül. A Jászai Mari- és Aase-díjas színművész jellegzetes orgánuma a legendás olasz színészhez és felejthetetlen alakításaihoz kötődve is idéz – főként a nagyobb „gyerekekben” – nosztalgikus emlékeket. A rádió hallgatói általa ezúttal átélhetik, milyen lenne, ha Terence Hill mesét mondta, sőt még énekelne is.

A Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán megtekinthető videóban Ujréti László gyerekkorát is felidézte. Elmondta, kiskorában nem voltak mesekönyvek, később azonban a ruhanemű mellett karácsonykor könyvek is kerültek a fa alá. „Általános iskolásként, amikor már tudtam olvasni, az ajándékba kapott két-három könyvvel elbújtam, és az ünnepek alatt ki is olvastam őket” – idézte fel a színművész. Ujréti László a mesék fontosságát is hangsúlyozta, úgy gondolja egy gyermek életében ez az elsődleges tanulási lépés, amely segíti eligazodásukat a világban, és megtanítja őket arra, miként kell kommunikálni.

