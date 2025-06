Premier az M2 Petőfi TV-n: A Heartland új évada érkezik a csatornára

A Heartland című sorozat hetedik évadának epizódjai láthatók jelenleg hétköznap esténként az M2 Petőfi TV műsorán, ám az izgalmas kanadai, családi sorozat folytatására sem kell sokat várni: a nyolcadik évad június 26-tól látható a csatornán. A romantikus lovas széria hétköznaponként 20 órától várja majd a nézőket.

Izgalmas történeteket ígérnek a heartlandi farm mindennapjai a nyolcadik évadban is. Az országos televíziós premierként az M2 Petőfi TV-n látható évad is tele lesz érzelmekkel, kihívásokkal, miközben a lovakhoz fűződő különleges emberi kapcsolatokat is bemutatja. A főszereplő Amy (Amber Marshall) Európából visszatérve más elképzelésekkel érkezik, mint Ty (Graham Wardle), és titkol egy fontos eseményt, ami ott történt. Ez feszültséget okoz kettejük között, különösen, amikor Ty megtudja, hogy Amy és Ahmed között több is lehetett, mint barátság. Érdekesség, hogy az Amy Fleminget alakító színésznő nemcsak a sorozatban, hanem a valóságban is tapasztalt lovas és állatbarát. Saját farmja van Kanadában, ahol több lóval és más állatokkal él. Korábban állatorvosi asszisztensnek tanult.

A romantikus lovas széria továbbra is népszerű Magyarországon. Kanadában eközben már a előrébb tartanak: a töretlen népszerűségnek köszönhetően idén a 19. évad forgatása is elkezdődött.

Az M2 Petőfi TV jelenleg a 8. évadot hozza el a hazai közönségnek, magyar szinkronnal, reklám és megszakítás nélkül. Az első rész premierje június 26-án 20 órakor lesz, majd továbbra is hétköznap esténként, az eddigi vetítési rend szerint érkeznek az epizódok a csatornára.

Epizódismertetőkért érdemes követni az M2 Petőfi TV hivatalos műsorát a médiaklikk.hu oldalon, amelynek visszanéző felületén utólag is megtekinthetők a részek.

Heartland – a nyolcadik évad június 26-tól, hétköznap esténként az M2 Petőfi TV műsorán.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Heartland)