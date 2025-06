Táncos szeretett volna lenni Tóth Gabi

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában kéthetente jelentkező Út a nagyszínpadig rovat vendégeként mesélt Tóth Gabi húsz évvel ezelőtt indult zenei pályája mérföldköveiről, kiemelve a két évtized legemlékezetesebb színpadi pillanatait. A Petőfi Zenei Díjas énekes azt is elárulta, hogy táncos pályára készült.

Húsz évvel ezelőtt, mindössze 17 évesen ismerhette meg az ország Tóth Gabit egy tehetségkutatóban, azóta rengeteg koncertet adott, a többi között a közmédia nézői láthatták A Dal indulójaként, szerepelt a Csináljuk a fesztivált! színpadán, 2023-ban pedig a Petőfi Zenei Díjátadón Az Év női előadója elismerést is átvehette.

„Táncosnak készültem. A családban én voltam a táncos, nővérem az énekes. Aztán jött a tehetségkutató, amit Vera megnyert. Ezt követően gondoltam arra, jó lenne, ha én is ilyen színpadon állhatnék. Ezért a kézzel írt önéletrajzomat feladtam a tapolcai postán és egy évre rá, 2005-ben, pont húsz éve bekerülhettem a műsorba, ahol a legjobb női előadó lettem” – mesélte Tóth Gabi az Út a nagyszínpadig rovat vendégeként pályája kezdetéről.

Felidézte, az évek folyamán, hogyan alakult zenei stílusa, és sokat jelentő elismerései mellett legemlékezetesebb színpadi fellépéseiről is beszélt. Meghatározó zenei élményei egyike volt, amikor együttesével 300 ezer ember előtt, Rod Stewart előzenekaraként léphetett fel a Hősök terén, de hasonló emléket őriz a Petőfi Zenei Díj 2023-as Életműgáláról is. „Az a megtiszteltetés ért, hogy megjeleníthettük Kóbor János lelkét a színpadon és Adamis Annának énekelhettem a Gyöngyhajú lányt. Ez az egyik legemlékezetesebb színpadi élményem” – vallotta be a beatkorszak ikonikus dalszövegírója tiszteletére rendezett gáláról Tóth Gabi, ahol Adamis Anna munkássága egyik legsikeresebb dalát, az Omega Gyöngyhajú lány című slágerét énekelhette a modern digitális technológiának köszönhetően a zenekar elhunyt énekesével, Kóbor Jánossal duettben.

Az Esti Kornél Út a nagyszínpadig legutóbbi adása, amelyben az énekes legújabb szívügyéről is mesél, újranézhető a műsor Médiaklikk-odalán.

Kiemelt kép: Tóth Gabi (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)