Mérnöki mesterműveket is készítettek a gyerekek a közmédia pályázatára

Lezárult az M2 Gyerekcsatorna idei általános iskolásoknak szóló játékos tanulmányi bajnoksága. A Derítsük!hívás háromfordulós pályázata során a csapatoknak kreatívan és tudományos magyarázattal ellátott megoldással kellett előállniuk egy lufi mozgatta jármű, egy repülő szerkezet, valamint egy golyópálya megalkotásában. A felhívásra 53 pályamű érkezett, köztük kartonból és műanyagból szerkesztett, sebesen száguldó lufijárművek – autók, hajók, rakéták –, szépen libegő ejtőernyők és repülők, de a legnépszerűbb a golyópálya volt, amely a pályázatok több mint felét tette ki. A hosszan tekergőző, igazán összetett megoldások között igazi mérnöki mesterművek is szerepeltek. A feladatok változatos, kreatív megoldása, és a tény, hogy nem volt két egyforma ötlet, bizonyítja, hogy a kalandos tanulás mennyire ösztönzően hat a gyerekek fantáziájának fejlődésére, valamint, hogy tudásukat és leleményességüket csapatban is képesek kamatoztatni. A győzteseket az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című június 9-i adásában ismerhették meg. Harmadik helyen végzett Balogh Petra, Horváth Róbert és Kiss János, a Penészleki Általános Iskola 5. osztályos tanulói szuper lufirakétával, egy ejtőernyővé alakított esernyővel és egy raklapra szerelhető golyópályával érdemelték ki a dobogós helyet. Második lett Budakesziről Hutás Péter, Hutás Vendel és Memari Masoud Hunor egy kádban is használható lufihajóval, szépen libegő ejtőernyőjükkel, továbbá csövekből, kartonpapírból, valamint dominóból épített golyópályájukkal. Az első helyet a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola 4. osztályosai, Salamon Panna, Nagy Petra és Kosza Barbara Vivienn érdemelte ki. Lufiautójukat formára faragott purhabból, csőből és fóliából rakták össze, szemeteszsákból és kartonpapírból alkottak hőlégballont, és nemcsak építeni tudtak, hanem golyópályájuk működési elvét tudományos magyarázattal is ellátták. A győztesek az M2 Gyerekcsatorna ajándékcsomagja mellett szereplési lehetőséget is nyertek a népszerű természettudományos, oktatási célú ismeretterjesztő sorozat, a Derítsük ki! negyedik évadába.