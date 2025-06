Ákos: A véletlen a csoda másik neve

A pünkösdi hétvége szombatján tematikus adással jelentkezett a Hogy volt?! a Dunán. Az ünnep szellemében a Lélek és múzsa alcímet viselő adás a Szentlélek „működését” vizsgálta a mindennapokban – ihlet, művészet, hit és tudomány határvonalain. A vendégek között az év férfi elődaójának választott Kovács Ákos őszintén mesélt tapasztalatairól és az alkotás misztériumáról.

Szarka Tamás zeneszerző, énekes, Kovács Ákos előadóművész és Lázár Kovács Ákos teológus, médiakutató – egyéniségek, akik nemcsak szavaikkal, hanem életükkel is tanúságot tesznek a hitről, az ihletről és a transzcendens jelenlétéről az alkotói folyamatban. Ők vendégeskedtek június 8-án, pünkösdvasárnap a Duna Hogy volt?! című műsorában, amelyben mindhárman egyetértettek: a művészet nem egyszerű önkifejezés, hanem híd az emberi és isteni között.

Kovács Ákos, Kossuth- és többszörös Petőfi Zenei Díjas énekes-dalszerző az alkotás folyamatáról úgy fogalmazott: „Nem belőlem fakad a tehetség.” Számára az ihlet egyfajta küldetés, amelyben ő csak közvetítő: Isten üzenetét tolmácsolja a művészet nyelvén. Állandó alkotói készenlétben él, otthonát cetlik borítják, hogy a legapróbb ötleteket is megőrizhesse. Az ihlet ugyanis – mint mondja – „illékony, és nem jön kétszer ugyanúgy”.

A műsor során Ákos arra is rávilágított: szerinte az empirikus tapasztalat, a művészet és a tudomány nem egymással szemben, hanem egymást kiegészítve vezetnek el a megértéshez. „A véletlen a csoda másik neve. A legnagyobb természettudósok mind eljutottak arra a pontra, amikor – ha addig nem is hittek benne – megtapasztalták Istent” – mondta, hozzátéve: a világ működése mögött meglátni a Teremtőt nemcsak hit, hanem intellektuális élmény is. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Hogy volt?! – szombatonként 15 óra után a Dunán.

Kiemelt kép: Ákos (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)