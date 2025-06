„Képtelenség ezt felfogni, feldolgozni” – Deák Bill Gyula bejelentette, hogy meghalt a felesége

Deák Bill Gyula egy interjúban beszélt arról, hogy két hónapja vesztette el feleségét. A zenész fiával költözött össze, hogy együtt dolgozzák fel a váratlan veszteséget.

Deák Bill Gyula szerint neje elképesztően erős asszony volt, aki kétszer küzdött meg a rákkal és végül nem is a betegségeiben hunyt el. A népszerű bluesénekes felesége otthon lett rosszul, azonnal kórházba vitték, azonban az orvosok már nem tudtak rajta segíteni.

A tragédia összetörte a zenészt.

„Képtelenség ezt felfogni, feldolgozni, Marika kétszer megküzdött a kegyetlen daganatos betegséggel, túlélte a rákot, azt hittük a két évvel ezelőtti műtéte után, hogy most már megnyugodhatunk” – vallott Bill kapitány a fájdalmáról egy interjúban.

A temetést követően

Deák Bill Gyula fia, Tamás családjával az édesapjához költözött, hogy együtt dolgozzák fel a történteket.

„Az a drága jó lélek, Marika, mindig mindent megcsinált körülöttem, hogy nekem csak a zenére kelljen figyelnem. De most a fiamékkal mindent együtt csinálunk, most már nevetni is tudunk, szoktunk beszélni Marikáról is, mert az ő szeretete még mindig itt van velünk! Meg együtt talán könnyebb feldolgozni az elvesztését” – mondta a zenész. Hozzátette,

ha nem költöztek volna össze, ő is és a fia is belebolondult volna a fájdalomba.

Kiemelt kép: Deák Bill Gyula bluesénekes koncertje a Szent István-napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó Retro Bulin a Tabánban 2021. augusztus 22-én. A Szent István Napok izgalmas zenei csemegéje a kultikusnak mondható helyszínen, az évtizedekre visszanyúló pop-rock koncert hagyományokkal rendelkezõ Tabánban az augusztus 19-22. között megrendezett koncertsorozat. (Kiemelt: MTI/Kovács Attila)