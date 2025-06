Ian Paice, a Deep Purple dobosa a paksi Gastroblues Fesztivál sztárfellépője

Ian Paice, a legendás Deep Purple alapítója, dobosa az idei, 33. paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál sztárfellépője. A rendezvény klubkoncertekkel június 30-án kezdődik, a kiemelt események július 4-től 6-ig zajlanak – írja az MTI.

„Négy színpadon csaknem harminc koncertet hallhat a közönség a fesztiválon, amelyen a zene mellett a hagyományoknak megfelelően lesz borkóstoló, gasztronómiai bemutató, főzőverseny is” – mondta Gárdai Áron főszervező a szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A 76 éves Ian Paice az egyetlen, aki a Deep Purple megalakulásától, 1968-tól a zenekar valamennyi felállásában szolgálta a zenekart, a csapat valamennyi lemezén és koncertjén ő dobolt.

Benkő Zsolt zenész, a Gastroblues műsorvezetője beszámolt arról, hogy Paice a Purpendicular zenekarral lép fel július 4-én este a az ASE Csarnokban. A csapat – a név a Deep Purple 1996-os lemezének címe volt – a brit hard rock formáció legismertebb dalait is eljátssza Pakson. Ian Paice korábban tagja volt a Whitesnake együttesnek is, de játszott Gary Moore-ral, George Harrisonnal és Paul McCartney-val is.

Az idei paksi fesztivál másik külföldi előadója Son Henry amerikai bluesgitáros lesz, aki három alkalommal is fellép: július 4-én az ASE Csarnokban a T. Rogers Blues Band elnevezésű magyar kísérőzenekarával, amellyel már lemezt is készített, kétszer pedig szólóban, 5-én az evangélikus templomban, 6-án az ASE sporttelepén, a főzőversenyen zenél. „A Gastroblues Fesztivál évek óta támogatja a Paks egyik testvérvárosában, a kárpátaljai Visken működő óvodát. Az ottani helyzetet rendkívül megnehezíti az ukrajnai háború, városunk a fesztiválon idén is segíti az intézmény fennmaradását” – mondta Süli János, Paks fideszes parlamenti képviselője, a fesztivál védnöke.

A támogatás a templomi koncertek teljes jegybevételéből, a borkósoló részvételi díjából, valamint a főzőverseny kóstolójegyeiből áll össze.

Visk képviseletében, a településről származó Lator Enikő arról beszélt, hogy Paks igazi gondoskodó nagytestvér módjára folyamatosan ott van Visk mellett, és ebben óriási szerepe van a fesztiválnak, amiért rendkívül hálásak. A Gastroblues főtámogatója az MVM Zrt., az MVM Paksi Erőmű Zrt., valamint Paks város önkormányzata. Heringes Anita polgármester kiemelte: a város idén is egy héten át kulturális központtá alakul át. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója kitért arra: a fesztivál Paks testvérvárosai (Visk mellett Galánta és Kézdivásárhely) számára is remek lehetőséget kínál, hogy a jó zene, a jó borok és a finom ételek mellett egymással is megismerkedhessenek.

A fesztivál idei magyar fellépői között lesz a Queen dalait játszó Don’t Stop The Queen; a Tornóczky All Access (vendég: Rudán Joe és Mike Gotthard); a Barcza Gergővel felálló Loyal Apples’ Club; Pál-Balázs Kármen, Pál-Balázs Jenő és Czakó József triója, Kelemen Angelika, Garda Zsuzsa, Benkő Zsolt, Benkő Máté, valamint a Kőbányai Zenei Stúdió több végzős diákja. A rendezvényen július 5-én megemlékeznek a kőbányai intézményt alapító Póka Egon munkásságáról.

A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet négy friss kiadványra, amely vinyl és DVD formátumban is bemutat a fesztivál történetében fellépett néhány zenekart.

Az elmúlt évek legjobb fesztiválpillanataiból csemegéző lemezeken a Magyar Atom, a Varga János Project, az Ismerős Arcok és a Loyal Apples’ Club zenéje hallható.

A Magyar Atom énekes-gitárosa, Tóth János Rudolf mesélt a Jimi Hendrix előtt tisztelgő csapat 27 éves történetéről, Varga János gitáros pedig azt emelte ki, hogy Projectje idén 25 éves, ő maga 70, legendás zenekara, az East pedig 50 éve alakult.

A hagyományos borbarát találkozó július 4-én pénteken lesz, az érdeklődők az Eszterbauer, a Takler, a Légli és a Tiffán pincészet borait kóstolhatják meg. A jótékonysági bórkóstolón az idén elhunyt borászra, Tiffán Zsoltra emlékeznek.

Kiemelt kép: Ian Paice, a Deep Purple brit hard rockzenekar dobosa az amszterdami Ziggo Dome-ban adott koncerten 2024. október 29-én (Fotó: MTI/EPA-ANP/Paul Bergen)