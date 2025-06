Muri Enikő: Úgy gondoltam 35 évesen, hogy belevágok egy kalandba

Úgy gondoltam 35 évesen, hogy belevágok egy kalandba – fogalmazott az M2 Petőfi TV Esti Kornél című élő műsorában az énekes. Új taggal bővült ugyanis Muri Enikő családja, miután nemrég megérkezett hozzá a kilenchetes Mazsola. Bevallotta: a kutyusba első látásra beleszeretett.

Még mozgalmasabbá válik Muri Enikő élete, a színházi, zenekari próbák és fellépések mellett már egy három hónapos kiskutyáról is gondoskodik. „19 évig volt hű társam Lili, aki a szüleimmel élt és nemrég veszítettük el. Végtelenül hiányzik. Mazsola azonban nem pótlékként érkezett” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy korábban is fontos szerepet töltött be életében egy házikedvenc, és most 35 évesen úgy gondolta, belevág a felelős állattartásba egyedül.

Így érkezett hozzá a kilenchetes Mazsola, a kis szuka kutya, akibe első látásra beleszeretett.

„A nevét édesanyám adta, bár én is gondoltam rá. Amikor kicsi voltam, édesapám hívott mindig az ő egy szem mazsolájának, de előfordul, hogy még most is így becéz. Ezért gondoltam arra, hogy nekem is legyen egy Mazsolám” – árulta el a névadás kapcsán Muri Enikő.

Az énekes, musicalszínész ahova csak teheti, magával viszi kis kedvencét, minden nap tanítja – és ha úgy látja, fogékony a kutyus, lehet, még tréningre is elviszi majd.

A teljes beszélgetés újranézhető az Esti Kornél Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Muri Enikő. Forrás: MTVA.