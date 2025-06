Műsorváltozás: 2025 Petőfi Zenei Díjasai előtt tiszteleg koncertjeikkel az M2 Petőfi TV

A hazai könnyűzene kiválóságait díjazta kilencedik alkalommal tíz kategóriában június 1-jén a közmédia. A Petőfi Zenei Díjakkal elismert, a műfaj meghatározó és inspiráló előadóinak egy-egy koncertjével tiszteleg munkásságuk előtt az M2 Petőfi TV két héten át.

Az év rádiós koncertjének DÁNIELFY tavaly decemberben a Petőfi Rádióban adott stúdió koncertjét választották, amelyen Dánielfy Gergő egy szál gitárral mutatta be második nagylemezének slágereit. Ezt a koncertet élvezhetik újra június 3-án 22:25-től az M2 Petőfi TV-n. Másnap az Ismerős Arcok koncertjével várja nézőit a csatorna. A 10. Duna Napok fellépéséért Az év koncertje kategóriával elismert zenekar 25 éves évfordulóját ünneplő jubileumi koncertjét láthatják szerdán, a Nemzeti Összetartozás Napján 21:50-től. Az év női előadójának választott Tóth Vera 40. születésnapja mellett pályafutása húszéves jubileumát ünneplő zenés dokumentumfilmjét is ismét megnézhetik. A Tóth Vera X Nemes Márton – Múlt – Jelen – Jövő című alkotás június 6-án 22:25-től hívja zenés ünnepre a nézőket.

A Mandoki Soulmates – Utopia for realists – Live in Budapest címmel 2021-ben adott koncertjét tűzi műsorára a csatorna június 9-én 20:50-től. A formáció tavaly augusztusban a Szent István ünnepe alkalmából tartott koncertjét Az év zenei eseményének választották. Az év felfedezettje címmel Orbay Lilla jazz-zenészt, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod! kampányának egyik kiválasztottját ismerték el. Június 10-én 22:25-től idei, A38 Hajón adott Akusztik koncertjét tekinthetik meg. Szintén a hajó közönségét és a televízió nézőit elbűvölő korábbi előadással köszönti Az év hangszeres előadójának választott Pribojszki Mátyást a közmédia csatornája június 12-én 22:25-től, majd másnap – szintén ebben az időpontban – Az év zenekara díjjal elismert Magashegyi Underground 2025-ös, A38 hajós koncertjét láthatják.

Második alkalommal vehette át Az év férfi előadójának járó Petőfi-szobrot Ákos, a Kossuth-díjas énekes, dalszerző több évtizedes munkásságát így immár négy Petőfi Zenei Díjjal ismerték el. A hazai zenei élet egyik legtermékenyebb előadóművészének tiszteletére június 14-én 21:50-től Ákos „HARMINC ÉV” című jubileumi koncertjének mindkét részét levetíti a csatorna. A Petőfi Zenei Díj „Az év koncertje” elismerésben tavaly részesült jubileumi előadás a szerző-előadó három évtizedes szólópályáját öleli fel.

A zenei tisztelgést igazi koncertkülönlegességgel zárja június 15-én az M2 Petőfi TV. Annak apropóján, hogy 2025-ben Az év dala az El kell, hogy engedj lett – Demjén Ferenc-slágerének újrafeldolgozása – a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmben szereplő Kuplung zenekar előadásában, a csatorna 21:25-től műsorára tűzi Demjén Ferenc 1992-ben a Budapest Sportcsarnokban adott koncertjét.

A Petőfi Zenei Díjátadó újranézhető a Médiaklikk.hu-n.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi